20 Aralık 2020 Pazar 23:46 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 23:46

Arıza 15. bölümüyle Pazar akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Arıza 15. bölümde; Kızının vurulduğunu öğrenen Haşmet, kızına bir şey olursa kimseyi sağ koymayacağını söyler. Burak ise Ali Rıza’dan önce Numan’a ulaşmak ister ama başarılı olamaz çünkü Ali Rıza, Numan’ı yakalamış ve öldürmüştür. Arıza 15. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar.

ARIZA 15. BÖLÜM FULL İZLE

Arıza 15. bölümde; Ali Rıza apar topar Halide’yi hastaneye yetiştirir.

Haberi alan Haşmet, kızına bir şey olursa kimseyi sağ koymayacağını söyler.

Burak ise Ali Rıza’dan önce Numan’a ulaşmak ister ama başarılı olamaz çünkü Ali Rıza, Numan’ı yakalamış ve öldürmüştür.

Oğlundan bir türlü haber alamayan Fuat ise konsorsiyumu toplar, Haşmet’le Ali Rıza’nın oğlunu öldürmüş olabileceğini söyler.

Ali Rıza ise toplantıya gelir ve Burak’ı Fuat’ın önüne atar çünkü Burak yaptığı her şeyi itiraf etmiştir. Bunun üzerine konsorsiyum Burak’ı idama mahkum eder.

Fuat oğlunu bu ölümden kurtarmak için bir plan yapar fakat plana sürpriz bir şekilde Ali Rıza dahil olur.

Arıza yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de Show TV'de!

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza gözlerini açar ve türlü işkencelerin ardından kendisine gelmeye çalışır.

Muzaffer ise halen bu işin arkasında kimin olduğuna ulaşamamıştır.

Ali Rıza konsorsiyum toplantısında başına gelenleri anlatır ama kimin yaptığını bilmediğini söyler, Fuat ise bu işi kimin yaptığını açıklar.

Halide ise Ali Rıza’dan duyduklarıyla şoke olur; Ali Rıza Halide’ye, ‘Biz olamayız’ der.

Ali Rıza Numan’ın deposunu iç edince Numan, Burak’tan para ister. Melek ise artık kararını vermiştir, öğrendiği büyük sırrı Haşmet’le paylaşacaktır.

Burak'ın çıkardığı sorunlara sinirlenen Halide kendisiyle konuşmak için kapısına gitti. Burak'tan intikamını almak isteyen Numan adamlarıyla birlikte mahalleye gelince Halide kurşunların açık hedefi oldu. Burak'a sıkılan kurşun Halide'ye isabet etti!

Burak’ın gönderdiği paralar sahte çıkınca Numan, Burak’ın evine gelir ve ateş açar. Kurşunların hedefi ise Burak değil, Halide olur.

Öte yandan; Burak ile buluşmak için evden çıkmak isteyen Derya'yı durduran Melek oldu. Derya'yı odaya kapatan Melek duydukları karşısında şok oldu. Derya'nın "Karnımdaki bebeği ne yapacaksın" sorusuyla şok geçiren Melek, Haşmet Ağa'nın yanına gitmek için evden çıktı.