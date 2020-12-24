Arıza 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Haşmet, gerçeği öğreniyor...

24 Aralık 2020 Perşembe 16:18 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:18

Arıza 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haşmet, ailesinin katilini öğreniyor. Yaşadığı bu acı sonrası, yüreğindeki intikam ateşi alevleniyor. Arıza 16. yeni bölüm fragmanında Haşmet'in hedefinde artık Fuat Ersoylu vardır. Halide babasının gözlerindeki öfkeden artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlıyor ve Fuat'a kendisi gidiyor. Ali Rıza ise Ersoylular'a savaş açıyor.

Arıza 16. yeni bölüm fragmanında; Burak'a silah doğrultan Halide'nin, Fuat Ersoylu'nun karşısına dikildiği anlarda ise gerilim doruğa ulaşıyor.

ARIZA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





ARIZA'NIN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Arıza 16. yeni bölümde; Burak babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza’yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak’tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet’in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza’nın Burak’ı öldürme planı suya düşer. Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza dizisinin oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!