10 Ocak 2021 Pazar 20:59 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 20:59

Arıza 17. bölümüyle Pazar akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Arıza 17. bölümde; Fuat; Halide tarafından vurulduktan sonra, kritik durumu kimselere haber edilmeden, önce ameliyata ardından müşahede altına alınır. Mithat ve Melek ise başlarına gelenlerden sonra yeni planlar yapmaya devam ederler. Arıza 17. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar.

ARIZA 17. BÖLÜM FULL İZLE

Arıza 17. yeni bölümde; Fuat; Halide tarafından vurulduktan sonra, kritik durumu kimselere haber edilmeden, önce ameliyata ardından müşahede altına alınır.

Ali Rıza dört koldan Halide’ye ulaşmaya çalışırken; Burak babasının yokluğunda durmak bilmez ve kendi saflarında olmayan herkese saldırılar düzenler. Bu saldırıların hedeflerinden biri de taksi durağı olur.

Halide’nin Burak’ın elinde olduğunu öğrenen Haşmet, son çareyi İhtiyar’ın huzuruna çıkmakta bulur.

Mithat ve Melek başlarına gelenlerden sonra yeni planlar yapmaya devam ederler.

Burak ile karşı karşıya gelen Ali Rıza ise, Halide’yi kurtarmak için kendi hayatını ortaya koymaktan çekinmez.

Arıza yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de Show TV'de!

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza’yı bulmuştur.

Ali Rıza bu sefer Burak’tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet’in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza’nın Burak’ı öldürme planı suya düşer.

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.