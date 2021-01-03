Arıza 17. bölüm ne zaman? Arıza 17. yeni bölüm neden yok?

03 Ocak 2021 Pazar 12:31 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 12:31

Arıza 17. yeni bölüm neden yok? sorusunun cevabı, diziyi izleyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. O3 Medya imzalı Arıza'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Fuat, oğlu Burak'a Halide'yi kaçırtıyor. Burak'ın Halide'yi öldürmek için silah doğrulttuğu Arıza 17. yeni bölüm tarihi belli oldu. Buna göre; Arıza 17. bölüm ne zaman? İşte Arıza 17. bölümün ekranlara geleceği tarih ve yeni bölümde yaşanacaklar.

ARIZA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Yılbaşı nedeniyle bir hafta ara veren diziler arasında Arıza da yer alıyor. Yılbaşı tatili nedeniyle Arıza dizisinin 17. yeni bölümü ekranlara ara verdi.

Show Tv'nin sevilen dizisi Arıza bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle bir hafta ara veren dizinin 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte Arıza 17. bölüm tarihi.

ARIZA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'nin sevilen dizisi Arıca 10 Ocak pazar günü saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın yeni bölümü izleyicisini ekrana kilitleyecek.

Arıza 17. bölümde Halide'yi kaçıran Burak, onu öldürebilecek mi? Patlayan arabada kim vardı?

ARIZA 17. BÖLÜM FRAGMANI





ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza’yı bulmuştur.

Ali Rıza bu sefer Burak’tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet’in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza’nın Burak’ı öldürme planı suya düşer.

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.

Halide, gözünü kırpmadan Fuat'ı vurur.

Arıza yeni bölümüyle 10 Ocak Pazar akşamı 20.00'de Show TV'de!