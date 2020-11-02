02 Kasım 2020 Pazartesi 00:30 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 00:30

Arıza 8. bölümüyle Pazar akşamı Show TV'de ekrana geldi. Show TV'de yayınlanan, O3 Medya imzalı dizinin heyecanla beklenen son bölümünde beklenmedik gelişmeler oldu. Arıza 8. bölümde; Ali Rıza'nın Halide'ye söylediği "Bu mesele çözülene kadar ben ne diyorsam onu yapacaksın!" sözleri dikkat çekti. Öte yandan Arıza 8. bölüme Fırat Tanış'ın Cabir karakteriyle katılması dizinin son bölümüne damga vurdu. İşte kaçıranlar için Arıza 8. bölüm full izle Show Tv linki.

Arıza 8. bölümde; Burak Ersoylu'nun Ali Rıza'ya 'Halide'yi kardeşini koruduğun gibi mi koruyacaksın?'demesi üzerine ikili arasında gerilim artıyor. Burak'ın boğazına yapışan Ali Rıza, sen Haşmet babaya dua et diyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden Arıza 8. bölüm full izleme Show Tv sayfasına ulaşabilirsiniz.

ARIZA 8. BÖLÜM İZLE

Tolga Sarıtaş'ın saz çaldığı ve "Kum Gibi" şarkısını seslendirdiği Arıza 8. bölümde Ali Rıza ve Halide duygusal anlar yaşıyor.

Halide'yi Ali Rıza'ya emanet eden Haşmet'in nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu büyük merak uyandırdı. A.Rıza'nın Burak'ın kafasına silah dayadığı anlarda ise gerilim doruğa ulaştı.

Ali Rıza, Ferit ve Hasan’ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkar, kendine gelir. Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak’ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır.

Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet, kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir. Ali Rıza ise bu görevde Haşmet’in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda Ali Rıza ve Haşmet’i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

ALİ RIZA ALTAY (TOLGA SARITAŞ)

HALİDE GÜRKAN (AYÇA AYŞİN TURAN)

HAŞMET GÜRKAN (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)

BURAK ERSOYLU (OLGUN TOKER)

FUAT ERSOYLU (LEVENT CAN)

FÜSUN YILMAZ (DİLARA AKSÜYEK)

MUZAFFER CURA (MURAT DALTABAN)

HASAN KIRBAŞ (ALİ SEÇKİNER ALICI)

MERT ALTAY (YAĞIZ CAN KONYALI)

MELEK TEKİNOĞLU (YEŞİM SALKIM)

ARIZA KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir.

Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.