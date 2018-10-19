Arka Sokaklar 492.yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar son 491.bölüm izle Kanal D’de! Dizi severleri ekrana kilitleyen Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Eskimeyen dizi Arka Sokaklar 491.bölümde heyecan dorukta! Arka Sokaklar 491.bölümde Tekin aldığı reklam tekliflerini kutlamak için ailesini, Metin’in çalıştığı restorana yemeğe çıkarır. Aylin ve Hakan’ın da harika bir sürprizi vardır. Hakan, baba olacağını coşkulu bir şekilde herkese açıklar. Selin ve Mesut baş başa konuşup, sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Selin beklediği evlenme teklifi gelecek midir? Son bölümde ise Mesut, Halis'e ait olduğunu düşünür ve herkesten habersiz telefon için teknik inceleme ister. Teknik incelemede İsmail'e haber veren köstebeğin numarasına ve ismine ulaşır. Bu sırada ekip, İsmail'in yerini tespit eder. Yakalamak için bulunduğu yere giderler. Çatışma sırasında İsmail ölür.

ARKA SOKAKLAR 491.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut, peşine takılan iki saldırganı takip eder ve sıkıştırır. Adamların telefonunda gelen mesajı bulur. Mesut’u öldüren kişiye yüklü miktarda para ödülü verilecektir. Mesut, Halis’i bir yere çağırır ve tartışır. Bu esnada üzerine verici yerleştirir. Halis’in Altan’la yaptığı konuşmayı duyar. Sevkiyatı yapılacak uyuşturucuların başında bekleyecektir. Mesut Halis’i takibe başlar.

Tekin aldığı reklam tekliflerini kutlamak için ailesini, Metin’in çalıştığı restorana yemeğe çıkarır. Aylin ve Hakan’ın da harika bir sürprizi vardır. Hakan, baba olacağını coşkulu bir şekilde herkese açıklar.

Selin ve Mesut baş başa konuşup, sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Selin beklediği evlenme teklifi gelecek midir?

Bir turist, iki kişi tarafından saldırıya uğrar. Polislerimiz olaya el koyar. Bilgisayarındaki bir programla, yer tespiti yaparlar. Eve gittiklerinde yaşlı bir nine karşılarına çıkar. Kimse ondan şüphelenmez. Oysa ki gerçek çok farklıdır…

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, çete liderlerinden İsmail'in operasyonları nasıl haber aldığını anlamak için kafa patlatır. Mesut bu olayın içinde Halis Komiserin olduğundan şüphelenir. İsmail'in son kaçtığı yerde ona ait kırılmış bir telefon bulunur.

Mesut, Halis'e ait olduğunu düşünür ve herkesten habersiz telefon için teknik inceleme ister. Teknik incelemede İsmail'e haber veren köstebeğin numarasına ve ismine ulaşır. Bu sırada ekip, İsmail'in yerini tespit eder. Yakalamak için bulunduğu yere giderler. Çatışma sırasında İsmail ölür. Çetenin büyük patronu ve İsmail'in kuzeni Altan bu duruma çok öfkelenir, Mesut'un ölüsünü getirene 1 Milyon Dolar ödül koyar. Ödül avcıları ve Mesut karşı karşıya kalır!

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin; 30 Ağustos 1942 de Ankara’da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi’nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983’e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu’nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı.

1988-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Devlet Tiyatrosu’nda 60 dan fazla oyun oynadı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde müzikallerde görev aldı. Birçok radyo oyununda rol aldı, sesiyle çok sayıda hayran edindi. Ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de görev alan Zafer Ergin, 7 yıl süreyle değişik üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışken sanatsal çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Oyunculuk yaşamı boyuncer yaptı

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şevket Çoruh aslen Artvinlidir. İlk okul eğitimini Üsküdar'da tamamlayan Şevket Çoruh lise eğitimini ise Kartal Anadolu lisesinde bitirmiştir. Liseden sonra oyunculuk eğitimi alan Şevket Çoruh Müjdat Gezen Sanat merkezinden mezun olmuştur Birçok reklam, dizi ve filmde oynayan Çoruh Arka Sokaklar dizisiyle ünlenmiştir. Şevket Çoruh Günay Karacoğlu ile evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır

Şevket Çoruh'un yer aldığı diziler

1999 yılında Yılan Hikayesi dizisinde Yaşar karakterini canlandırdı

2002 yılında Azad dizisinde Zübeyir karakterini canlandırdı

2003-2004 yılında Sultan Makamı dizisinde Sultan karakterini canlandırdı

2005 yılında Canın Sağolsun dizisinde Tayfun karakterini canlandırdı

2005 yılında Savcının Karısı dizisinde Ünal karakterini canlandırdı

2006 yılında Gönül dizisinde Kudret karakterini canlandırdı

2008 yılında Anında Görüntü Show dizisinde Kendisi karakterini canlandırdı

2010 yılında Akasya Durağı dizisinde Müşteri karakterini canlandırdı

2010 yılında Umut Yolcuları dizisinde Mesut karakterini canlandırdı

2012 yılında İşler Güçler dizisinde Taksici karakterini canlandırdı

2006 yılından bugüne Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Mesut Güneri karakterini canlandırmaktadır...

HÜSNÜ ÇOBAN KİMDİR?

Özgür Ozan, 1966 doğumlu Bolu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hale geldi. Halen Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Komiser Hüsnü rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan evli ve bir çocuk babasıdır.

OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Arka Sokaklar 2006-

Çocuklar Duymasın 2002-2005

Umut Yolcuları 2010

Sonsuz

Acemi Cadı 2008

Deli Duran

Reyting Hamdi

En Son Babalar Duyar

Hırsızın Oğlu

Kadın Terzisi

Zülküf ile Zarife

Örümcek

Sibel

Yanlış Saksının Çiçeği

Gurbetçiler

Deli Duran

Çocuklar Ne Olacak 2004

Çiçek Taksi

Tatlı Kaçıklar

Ruhsar