Arka Sokaklar 494.yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar son 493.bölüm izle Kanal D’de! Sevilen dizi Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölümde Halis, teşkilatın ve yargı kurumunun içindeki kara ayaklarını harekete geçirir. Medyayı da kullanarak Rıza Babanın gözaltına alınmasını sağlar. Gözaltı kararındaki rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamaları Rıza Babanın evine yerleştirilmiş içi para dolu çanta ile desteklenmiştir. Ekibimiz bu olayın büyük bir kumpas olduğuna dair düşünceleri nettir. Arka Sokaklar yeni bölümde ise Ekip, Rıza Babanın evine gelen tesisatçının peşine düşer. Adam ortalardan kaybolmuştur. Birileri Rıza Baba’ya büyük bir oyun oynamaktadır. Ekip, Rıza Baba’nın bu durumu ile ilgili çok üzgün iken Engin Müdür’ün tekrar ekibe katılması ise, ekipte bir sevince sebep olacaktır. İşte merak edilenler star.com.tr’de…

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Organize Şube Amiri İsmail, savcı gelene kadar Rıza Babaya kötü davranmaktadır. Rıza Baba sorgulanır ve mahkemeye sevk edilir. Ekip sinir içindedir. Ayla ve Pınar perişandır. Pınar babasının elleri kelepçeli adliyeye sevk edildiğine tanık olur. Rıza Baba, tutuklu yargılanacaktır.

Ekip, Rıza Babanın evine gelen tesisatçının peşine düşer. Adam ortalardan kaybolmuştur. Birileri Rıza Baba’ya büyük bir oyun oynamaktadır. Ekip, Rıza Baba’nın bu durumu ile ilgili çok üzgün iken Engin Müdür’ün tekrar ekibe katılması ise, ekipte bir sevince sebep olacaktır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

26 Ekim 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 492. yeni bölümünde ekip, Rıza Babanın gözaltına alınması ile büyük şaşkınlık yaşıyor!

Uyuşturucu çetesinin patronu Altan'ın serbest bırakıldığını öğrenen ekip şok olur. Rıza Baba, bu konu ile ilgili İzmir Emniyetinin müdürü Özer ile konuşur. Özer, Altan ve Halis'in işbirliği içinde olduğunun kanıtları olan dosyayı Rıza Babaya verir. Rıza Baba, olayın soruşturmasını bu dosya üzeriden yürütecek iken tatsız bir olay yaşanır. Altan ve Halis boş durmamışlardır. Ekibi ve Rıza Babaya büyük şaşkınlık yaratan bir planları vardır.

Halis, teşkilatın ve yargı kurumunun içindeki kara ayaklarını harekete geçirir. Medyayı da kullanarak Rıza Babanın gözaltına alınmasını sağlar. Gözaltı kararındaki rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamaları Rıza Babanın evine yerleştirilmiş içi para dolu çanta ile desteklenmiştir. Ekibimiz bu olayın büyük bir kumpas olduğuna dair düşünceleri nettir.

Hikaye ve Künye

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Yapımcı: Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen : Orhan Oğuz

Genel Koordinatör : Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı : Ahmet Yurdakul

Senaryo : Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

Oyuncular : Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan Uslu (Efe), Ada Baykan (Zeyno Bebek)

Oyuncular

Zafer Ergin

Rıza Soylu

Şevket Çoruh

Mesut Güneri

Özgür Ozan

Hüsnü Çoban