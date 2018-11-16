Arka Sokaklar 496.yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar son 495.bölüm izle Kanal D’de! Sevilen dizi Arka Sokaklar son bölüme damga vurdu. Arka Sokaklar her Cuma saat 20.00’da izleyicisini ekrana kilitliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanlarında neler oluyor? Tarık zehirli bir maddeyle ağzından köpükler çıkarak ölmüştür. Aylin, görüntüleri izlemiştir ve Nimet’in hemşire kılığında Adli Tıp’a geldiğini tespit etmiştir. Nimet’in kim olduğunu, bir an önce bulmaları gerekmektedir. Aylin aldığı adresleri tek tek kontrol edip Nimet’e ulaşmaya çalışır. Depoya gelmiştir; ancak ayağı kayar ve Aylin takılıp düşer. Telefonunu da düşürmüştür. Hakan durumu öğrendiğinde deliye döner. Karısını kurtarmak için, panik halde harekete geçer. Yeni bölümde Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.

Arka Sokaklar 495.bölümde neler olacak?

Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip, Nimet’e tuzak kurar. Hakan, gizli görev sebebiyle, barda, Nimet’in beline sarılır ve onunla flört eder. Birlikte bardan eve geçerler. Ekip, diğer taraftan dinleme yapmaktadır. Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba hapishanededir. Engin ziyaret sırasına Rıza’yı atılan iftiralardan kurtaracağına söz verir.

Tarık zehirli bir maddeyle ağzından köpükler çıkarak ölmüştür. Aylin, görüntüleri izlemiştir ve Nimet’in hemşire kılığında Adli Tıp’a geldiğini tespit etmiştir. Nimet’in kim olduğunu, bir an önce bulmaları gerekmektedir. Aylin aldığı adresleri tek tek kontrol edip Nimet’e ulaşmaya çalışır. Depoya gelmiştir; ancak ayağı kayar ve Aylin takılıp düşer. Telefonunu da düşürmüştür. Hakan durumu öğrendiğinde deliye döner. Karısını kurtarmak için, panik halde harekete geçer.

Kazım isimli adam kızını kaybetmiştir ve polislerden yardım ister. Sözü dinlenmeyince bir kişiyi rehin alır. Kızın kredi kartıyla yapılan alışveriş üzerinden adres bulunur. Kızlar, Tarkan isimli biri tarafından fuhuş batağına düşürülmüştür. Ekip rehineyi kurtarmak için fuhuş çetesinin peşine düşer.

Hikaye ve Künye

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Yapımcı: Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen : Orhan Oğuz

Genel Koordinatör : Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı : Ahmet Yurdakul

Senaryo : Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

Oyuncular : Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan Uslu (Efe), Ada Baykan (Zeyno Bebek)