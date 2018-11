Arka Sokaklar 497.yeni bölüm fragmanı Rıza Baba öldü mü Arka Sokaklar son 496.bölüm izleme linki Kanal D'de

Arka Sokaklar 497.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Arka Sokaklar 496.son bölüm izleme linki Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba öldü mü? dizi izleyicileri tarafından araştırıyor. Bizlerde Arka Sokaklar son bölüm, yeni bölüm fragman görüntüleri, oyuncu kadrosu ve dizi hikayesi ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 496.son bölümde Pınar, Zeyno’yu okuldan almaya gider. Bu sırada maskeli adamlar Zeyno'yu kaçırır. Pınar, feryatlar içinde çocuğunu kurtarmaya çalışır; ancak, elinden bir şey gelmez. Panik olmuş bir halde Ali’yi arar. Rıza Baba torununun kaçırıldığını öğrenince kalp krizi geçirir ve hemen hastaneye kaldırılır. Zeyno, korkmaya başlar. Küçük kızın köy evinden görüntüleri, ekibe gönderilir. Ali görüntüleri izleyince sinir krizi geçirir. Zeyno’yu kaçıranlar silahları istemektedirler. Nimet'e kurulan tuzak, Hakan'ın hayatını tehlikeye sokuyor! Tornunun kaçırıldığını öğrenen Rıza Baba kalp krizi geçiriyor! Arka Sokaklar 497.yeni bölüm fragmanı ve 496.son bölüm detayları star.com.tr'de.

Arka Sokaklar 496. Bölüm cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! Pınar'ın kaçırılan kızı, Rıza Baba'ya karşı koz olarak kullanılıyor! Torununun kaçırıldığını gören Rıza Baba kötüleşir. Ekip, Ali'nin kızını kurtarmak için tüm imkanlarını kullanır. Mesut, tüm bu planların arkasında olduğunu bildiği kişiyle yüzleşir.

ARKA SOKAKLAR 497.BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 497.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

ARKA SOKAKLAR 496.BÖLÜM ÖZETİ

Köşeye sıkışan çete Rıza Babanın torunu Zeyno'yu kaçırıyor!



Arka Sokaklar 496.son bölümde Pınar, Zeyno’yu okuldan almaya gider. Bu sırada maskeli adamlar Zeyno'yu kaçırır. Pınar, feryatlar içinde çocuğunu kurtarmaya çalışır; ancak, elinden bir şey gelmez. Panik olmuş bir halde Ali’yi arar. Rıza Baba torununun kaçırıldığını öğrenince kalp krizi geçirir ve hemen hastaneye kaldırılır.



Zeyno, korkmaya başlar. Küçük kızın köy evinden görüntüleri, ekibe gönderilir. Ali görüntüleri izleyince sinir krizi geçirir. Zeyno’yu kaçıranlar silahları istemektedirler.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip, Nimet’e tuzak kurar. Hakan, gizli görev sebebiyle, barda, Nimet’in beline sarılır ve onunla flört eder. Birlikte bardan eve geçerler. Ekip, diğer taraftan dinleme yapmaktadır. Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır.

Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.

Arka Sokaklar ne zaman bitecek?



Tam 9 sene önce hayatımıza giren “Arka Sokaklar” dizisi, bu sezon da yenilenen oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayeleriyle ekranda... Sezonun detaylarını dizinin demirbaşları Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’a sorduk; ekibe yeni katılan Müge Boz, Beril Kayar ve Can Nergis’le kemikleşmiş ekiple uyum sürecini konuştuk.



Dokuzuncu sezonunuza başlıyorsunuz, “Arka Sokaklar”ın bu kadar uzun soluklu olmasını neye bağlıyorsunuz?

- Özgür Ozan: Biz sıkıldıkça kadın oyuncuları değiştiriyoruz sanırım (gülüyor). Şaka bir yana hâlâ heyecanlıyız, yeni gelen arkadaşlarımız daha da heyecanlıdır diye tahmin ediyorum. Bizi ayakta tutan bu heyecan... Artık yolu yarıladık ama, 18. sezonda diziyi bitiririz herhalde.

- Şevket Çoruh: Ben bu sezon için çok heyecanlıyım. Zafer abiyle yeni tanışmış gibiyim (gülüyor). Bunun en büyük nedeninin Türker İnanoğlu gibi bir yapımcı olduğunu düşünüyorum. Yaptığı işlerin üçte ikisi tutmuş bir yapımcı. Bir işin tutması için elbette senaryo, oyuncular falan önemli... Tabii “benim” bu işin içinde yer almam da en büyük neden bence (gülüyor).

- Zafer Ergin: Bence bu dizinin bu kadar tutmasının nedeni canlandırdığımız karakterlerin yaşamın içinden olması. Halkın içinden insanları canlandırdığımız için izleyiciler ister istemez bu durumu sevdi. Sekiz sene boyunca yayın günümüz de değişti, yayın saatimiz de... Buna rağmen izleyici bizi hiç bırakmadı.





Artık aile gibi olmuşsunuzdur herhalde...

- Şevket Çoruh: Nasıl olmayalım, annemden çok Ozan’ı görüyorum (gülüyor). Hem işte hem de iş dışında diğer oyuncu arkadaşlarımızla sıklıkla görüşüyoruz.

- Özgür Ozan: Ben de çok heyecanlıyım, sanki bu diziye ilk defa başlamış gibiyim.



TÜRK HALKININ POLİSİYE DİZİLERE ZAAFI VAR

Türk izleyicisi polisiye dizileri nedense çok tutuyor...

- Zafer Ergin: Türk toplumunun polisiye dizilere zaafı var. Hele hele polisiyenin içinde sosyal sorunlar da yer alıyorsa, daha da çok hoşlarına gidiyor. Şanslıyız ki insanlar bizi çok samimi buldu ve izlemeye devam ettiler. Bunda da senaryo, oyuncu ve yapımcı üçlemesinin büyük payı var. Bu üç denklemi tutturursanız televizyonda başarıyı yakalayabiliyorsunuz.





Bu süreç içinde eminim ki size birçok diziden teklif gelmiştir, ama siz bu ekipte kalmayı tercih ettiniz...

- Zafer Ergin: Böyle bir dizide oynarken başka bir diziye geçmenin pek anlamı yok açıkçası. Bu teklifler olsa olsa Şevket’e gelmiştir, o da yaz aylarında sinema filmi yaparak farklı projelerde kendini gösteriyor işte.

- Özgür Ozan: “Çocuklar Duymasın” yeniden yayınlanmaya başladığı sırada “Burada oynamak ister misin?” diye bir teklif geldi, başladığım işi bitirmeden o diziye geçmeyeceğimi söyledim. Bir işi yarım bırakmayı sevmem. Ama halkımız hem “Çocuklar duymasın” hem de “Arka sokaklar” dizisindeki rolümü öyle benimsedi ki, yolda beni görenler ikisini karıştırıp “Selami komiser” diyor!



HAYIR, AYNI DİZİDE OYNAMAKTAN SIKILMADIK!



Yolda sizi görenler en çok hangi yorumda bulunuyorlar?

- Şevket Çoruh: En çok “Senelerce aynı dizide oynamaktan sıkılmadınız mı?” sorusunu duyuyorum ve açıkçası bunu saçma buluyorum. Bir eczacıya gidip “Eczacılık yapmaktan sıkılmadınız mı, sürekli Aspirin sat, nereye kadar!” diyorlar mı, hayır!



Ama oyuncular sürekli farklı roller peşinde koşarlar!

- Şevket Çoruh: Elbette başka rolleri oynamak önemlidir ama öte yandan bir konsepti bu kadar süre seyredilebilir kılmak da çok önemlidir. Hatta bana kalırsa daha önemlidir. Normalde bir süre sonra oynadığın karakter seyircinin gözünde tazeliğini kaybeder ya, bu durum bizim dizide yaşanmadı, rollerimiz hep taze kaldı.



Bunda her sezon yeni oyuncuların aranıza katılmasının da rolü var sanırım.

- Şevket Çoruh: Tabii... Her sezon yeni karakterler ve onların yeni hikayelerinin eklenmesi, diziyi canlı tuttu.





GÖZÜKARA EKİBİN TAZE KANLARI

Gelelim dizinin yeni yüzlerine... Kemikleşmiş bir ekibe katılırken hiç tereddüt yaşamadınız mı?

- Beril Kayar: Hem de hiç... Zaten aksiyon dolu bir işte yer almayı çok istiyordum. İki erkek arasında kalmış kadın rolleri oynamaktan biraz sıkılmıştım. Bu yüzden aksiyon çok çekici geldi.

- Can Nergis: Birçok dizi teklifi arasından “Arka Sokaklar”ı tercih ettim, çünkü hem aksiyonu seviyorum hem de zaten tutmuş, sevilen bir işti. Teklif geldiğinde çok düşünmeden “Evet, bu dizide yer almalıyım” dedim.

- Müge Boz: Bir süredir dizi yapmıyordum. Yapacaksam ya komedi ya da aksiyon olsun istiyordum. Bu yüzden “Arka Sokaklar”ı tercih ettim.





Daha önce rol gereği silah kullanmış mıydınız?

- Can Nergis: Daha önce bir sinema filmi gereği silah eğitimi almıştım ama son bir yıldır hiç dokunmamıştım.

- Beril Kayar: Benim daha önce hiç silah kullanmışlığım yoktu. Normal hayatta silaha ve şiddete karşıtıyım, bu yüzden silahı ilk kez elime aldığımda tedirgin oldum açıkçası.

- Müge Boz: Ben de daha önce başka bir dizi için silah eğitimi almıştım. Birkaç kez atış poligonuna gitmişliğim var yani... O yüzden çok yadırgamadım.





Peki performans olarak aksiyon sahnelerine hazır mısınız, spor saatlerinizi arttırdınız mı?

- Can Nergis: Bu sezon için fazlasıyla hazırlıklıyım diyebilirim. Tayland’da aksiyon eğitimi almıştım. Dolayısıyla bu yönümü ortaya çıkaracağım için mutluyum.

- Müge Boz: Normalde yavaş tempoda koşarım. Bu dizi için kondisyonumu arttırdım, artık daha hızlı koşuyorum.

- Beril Kayar: Boks dersleri almaya başladım, bir de spor saatlerimi arttırdım. Aksiyonun yüksek olması beni her zaman dinç tutmuştur. Bu dizinin beni en çok çeken tarafı da buydu zaten. Bir de hayvani içgüdülerim yüksektir, maymunumsu hareketler yapmaya, atlamaya, zıplamaya hazırım.