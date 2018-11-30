Arka Sokaklar 498.yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar son 497.bölüm izle Kanal D’de

Arka Sokaklar 498.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Arka Sokaklar son 497.bölüm izle Kanal D’de! Reyting rekortmeni Arka Sokaklar son bölümde damga vurdu. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Sevilen dizi Arka Sokaklar her Cuma saat 20.00’da izleyicisini ekran başına kilitliyor. Son bölüde Pınar, Zeyno’yu okuldan almaya gider. Bu sırada maskeli adamlar Zeyno'yu kaçırır. Pınar, feryatlar içinde çocuğunu kurtarmaya çalışır; ancak, elinden bir şey gelmez. Panik olmuş bir halde Ali’yi arar. Rıza Baba torununun kaçırıldığını öğrenince kalp krizi geçirir ve hemen hastaneye kaldırılır. Zeyno, korkmaya başlar. Küçük kızın köy evinden görüntüleri, ekibe gönderilir. Ali görüntüleri izleyince sinir krizi geçirir. Zeyno’yu kaçıranlar silahları istemektedirler. Yeni bölümde ise Rıza kendine gelir. Torununu bulmak için harekete geçer. Pınar, kızının hala bulunmaması üzerine sinir krizi geçirir.

ARKA SOKAKLAR 497. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza kendine gelir. Torununu bulmak için harekete geçer. Pınar, kızının hala bulunmaması üzerine sinir krizi geçirir.

Ivana ve Engin, gizli görev icabı müşteri gibi kumarhaneye gider. Altan ve Halis de ordadır. Engin ve Ivana, ikisini de oracıkta yakalamak için harekete geçerler.Derman silahların bozuk olduğunu anlar. Verdiği talimatla Zeyno’yu tehlikeye atar.

ARKA SOKAKLAR 496. BÖLÜM ÖZETİ

Pınar, Zeyno’yu okuldan almaya gider. Bu sırada maskeli adamlar Zeyno'yu kaçırır. Pınar, feryatlar içinde çocuğunu kurtarmaya çalışır; ancak, elinden bir şey gelmez. Panik olmuş bir halde Ali’yi arar. Rıza Baba torununun kaçırıldığını öğrenince kalp krizi geçirir ve hemen hastaneye kaldırılır.

Zeyno, korkmaya başlar. Küçük kızın köy evinden görüntüleri, ekibe gönderilir. Ali görüntüleri izleyince sinir krizi geçirir. Zeyno’yu kaçıranlar silahları istemektedirler.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip, Nimet’e tuzak kurar. Hakan, gizli görev sebebiyle, barda, Nimet’in beline sarılır ve onunla flört eder. Birlikte bardan eve geçerler. Ekip, diğer taraftan dinleme yapmaktadır. Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır.

Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.

Hikaye ve Künye

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Yapımcı: Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen : Orhan Oğuz

Genel Koordinatör : Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı : Ahmet Yurdakul

Senaryo : Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

Oyuncular : Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan Uslu (Efe), Ada Baykan (Zeyno Bebek)