Arka Sokaklar 500.yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar son 499.bölüm izle Kanal D’de! Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar son bölüm izleyicisini ekran başına kilitliyor. Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? Kanal D’nin vazgeçilmez dizisi olan Arka Sokaklar her Cuma saat 20.00’da izleyicisini ekran başına kilitliyor. Arka Sokaklar son bölümde Ekip Derman’ın adamlarından, bir adres bulmuştur; ancak adres tuzaktır. Etrafta snipperlar beklemektedir. Ekip sağ salim çıkabilecek midir? Rıza mahkemeye çıkacaktır ve Altan’ın vereceği ifade çok önemlidir. Altan Rıza’nın aleyhine ifade vereceğini ve böylece ekiptekilerden ve Rıza’dan intikamını alacağını düşünmektedir. Mahkeme günü gelmiştir ve herkes hakimin vereceği karara kilitlenmiştir. Beklenmedik bir gelişme mahkemenin tüm seyrini değiştirmek üzeredir. Arka Sokaklar 499.bölümde ise Nazike güne gittiği sırada Meryem isimli, genç yaşta kocasını kaybetmiş bir kadınla tanışır. Kadını içten içe Hüsnü’ye yakıştırır. Meryem mahallede çantasını kapkaççıya kaptırır. Hüsnü kapkaççıyı yakalar ve Meryem’e çantasını teslim eder. İşte Arka Sokaklar son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 499. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gizemli bir adam Ivana’yı tabuta koyup yirmi saatlik oksijen tüpüyle baş başa bırakmıştır. Ivana için İgor isimli müşteriyle alışveriş yapılmaktadır. Ekibimiz istihbarattan aldığı bilgi doğrultusunda İvana’yı kurtarmak üzere harekete geçer. Ivana’nın oksijen tüpü bitmeden kurtarılması gerekmektedir.

Nazike güne gittiği sırada Meryem isimli, genç yaşta kocasını kaybetmiş bir kadınla tanışır. Kadını içten içe Hüsnü’ye yakıştırır. Meryem mahallede çantasını kapkaççıya kaptırır. Hüsnü kapkaççıyı yakalar ve Meryem’e çantasını teslim eder. Kadın Hüsnü’ye müteşekkirdir. Meryem, Nazike’ye tabağını getirmeye geldiğinde, Hüsnü’yle tekrar karşılaşırlar. Tesadüfler Hüsnü ve Meryem’i bir araya getirmektedir.

Selin ve Mesut, nikah için gün almaya karar verirler. Nikah dairesinde başlarına gelmeyen kalmayacaktır. Mesut acaba nikah işinden vaz mı geçecektir?

ARKA SOKAKLAR 498. SON BÖLÜM ÖZETİ

Pınar kızının bulunamamasına daha fazla dayanamaz ve bir viyadüğe çıkarak intihar etmeye kalkışır. Ali, karısının yaşadığı duruma çok üzülür ve kızını kurtaramadığı için kendisini suçlamaktadır.

Ekip Derman’ın adamlarından, bir adres bulmuştur; ancak adres tuzaktır. Etrafta snipperlar beklemektedir. Ekip sağ salim çıkabilecek midir? Rıza mahkemeye çıkacaktır ve Altan’ın vereceği ifade çok önemlidir. Altan Rıza’nın aleyhine ifade vereceğini ve böylece ekiptekilerden ve Rıza’dan intikamını alacağını düşünmektedir. Mahkeme günü gelmiştir ve herkes hakimin vereceği karara kilitlenmiştir. Beklenmedik bir gelişme mahkemenin tüm seyrini değiştirmek üzeredir.

Hikaye ve Künye

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Yapımcı: Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen : Orhan Oğuz

Genel Koordinatör : Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı : Ahmet Yurdakul

Senaryo : Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

Oyuncular Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan Uslu (Efe), Ada Baykan (Zeyno bebek)