Arka Sokaklar 502.bölüm son dakika bugün var mı neden yok Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? (4 Ocak Kanal D yayın akışı)

Kanal D ekranlarının uzun seneler boyunca yayın serüvenine son sürat devam eden Arka Sokaklar 502.bölüm neden yok? Reyting başarısıyla adından söz ettiren Arka Sokaklar yeni bölüm Kanal D yayın akışında yer almadığı görülüyor. Cuma akşamlarının efsanesi Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman hangi tarihte yayında olacak? Kanal D ekranlarında 13 sezondur sürdürdüğü yayın macerasına dur durak bilmeden devam eden Arka Sokaklar 502.bölüm yayın tarihi diziyi uzun yıllardır takip eden kemikleşmiş izleyici kitlesi tarafından sorgulamaya alındı. Geçtiğimiz hafta birbirinden başarılı ve yetenekli polis ekipleri tarafından uyuşturucu çetesinin rehin olarak tuttuğu Hakan'ın peşine düşmesi ve onu kurtarabilmek adına tehlike ve risk ateşinin tam ortalarına atmalarının heyecan ve gerilim unsurlarının en uç noktada hissedildiği Arka Sokaklar Kanal D yayın akışında bulunmadığı görülüyor. Peki, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Erler Film imzasıyla ekrana taşınan Kanal D'nin efsane dizi projeleri arasına kazınan Arka Sokaklar 502.bölüm neden yayınlanmıyor? Yönetmenliğinde Orhan Oğuz'un oturduğu ve senaryosunu ise Sinan Yurdakul ve Ozan Yurdakul'un kaleme aldığı seyircisinin olmaz olmaz yapımlarından Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman hangi tarihte yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR 502.BÖLÜM NEDEN YAYINLANMIYOR, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

Arka Sokaklar 502.bölümün seyircisinin karşısına geçeceği tarihin Kanal D yayın akışında yer almamasının beraberinde aksiyon yüklü polisiye dizi projesini takip eden izleyici kitlesi tarafından Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman hangi tarihte yayınlanacak? yönünde online platform üzerindeki sorgulamalarını etraflıca yürütmek için kolları sıvadı. Arka Sokaklar 502.bölüm neden yayınlanmıyor? Araştırmasına sıklıkla devam eden izleyiciler için, hem yılbaşı tatili hem de verilen karar doğrultusunda tüm dizilerin 3 hafta boyunca yayın yapmayacak olmasından sebebi ile kısa bir süreliğine ekranlarda olmayacağı öğrenildi. Diğer taraftan iple çekilen dizinin yapımcısı kanadından şimdilik kesin ve net bir bilgi verilmemekle birlikte Arka Sokaklar yeni bölümünün 25 Ocak 2019 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'de 28 Aralık Cuma tarihinde ekranlardaki yerini alan Arka Sokaklar 501.son bölümde; üstlendiği gizli vazifede kimliğini ele veren Hakan büyük bir tehlikenin ortasında kendini bulurken, ekip ise onu ateş çemberinden kurtarmak için canla başla operasyon gerçekleştirdi. Arka Sokaklar son bölümde; Polis ekipleri Hakan'ın arama-kurtarma çalışması başlatırken tespit ettikleri yanmış vaziyette aracın içerisinde bir cesede ulaşmaları korku ve panik havası meydana getirdi. Aylin'in bu korkunç tablo karşısında kan beynine çıkarken, cesedin üzerinde yapılan araştırma sonucu Hakan'ın olmadığını öğrenmeleriyle birlikte derin bir nefes alındı. Ekip, hız kesmeden Hakan'ın izini sürmeye devam ederken, uyuşturucu çetesinin başındaki adam Nizam ise Hakan'ın elinde olduğunu ve sağ salim kendilerine teslim etmeleri karşılığında Şaban'ın ele geçirdiği parayı talep etti. Ekip, Nizam'ın istediği uyuşturucu parasına ulaşırken ona teslim edilmesi için bu riskli vazifeyi Aylin'in üstlenip beraberinde başına buyruk hareket etmesiyle yeni bir felaketin kapısını araladı.

ARKA SOKAKLAR DİZİ KONUSU

Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluştuğun günden bu güne 12 sezondur devam eden ülkemizin en uzun soluklu yapımlarından biri olarak göze çarpar. Dizide İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılıyor. İstanbul sokaklarını daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak için her türlü kötülüğe karşı mücadele veren Rıza Baba ve ekibi işine aşkla bağlıdır. Bu ekip zamanla iş arkadaşlığının ötesinde can arkadaşı olur. Her türlü sıkıntıya beraber meydan okuyan, sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olduklarından; ekip ruhunun en güzel örneğini ekrana getirirler.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Selin Koçoğlu ( Oya Akar ) : Ekibin yeni üyesi Selin, kuralcı ve katı bir komiserdir. Polis teşkilatında kadın olarak tüm zorlukları hakkıyla aşıp komiser olduğu için güçlü ve sert bir tarafı vardır. Rıza Baba ve ekibine yeni katılan Selin, ekip ruhuna da zamanla alışır. Selin karakterini canlandıran Oya Akar daha önce benzer birkaç yapımda rol almıştır.

Aylin Aydın ( Özlem Çınar ) : Rıza Baba ve ekibinin beyni olan , arka planda tüm istihbaratı sağlayan komiserdir. Sahadaki görevlerin aksine operasyonu emniyetten yürüten Aylin, ekibin hep kurtarıcısı olmuştu. Mesleğine aşık bir kadın olan Aylin , ekibin de göz bebeğidir. Aylin karakterine can veren Özlem Çınar 12 sezondur Arka Sokaklar kadrosunda aynı karakteri canlandırmaya devam ediyor.

Bahar ( Merve Oflaz ): Komiser yardımcısı Arif Müdür’ün yeğeni olan Bahar , İzmir de görev yaparken; Rıza Baba ve ekibine katılmak için İstanbul’a gelir. Ekibe katılır katılmaz, çevikliği, gözü kara oluşu ve korkusuzluğu ile takdir toplar. Merve Oflaz daha önce katıldığı bir televizyon yarışmasını kazanması ile ünlenmiş ve oyunculuk eğitimi almıştır. Başta Muhteşem yüzyıl olmak üzere birçok yapımda önemli rollerde oynamıştır.