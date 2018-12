Arka Sokaklar 502.yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar son 501.bölüm izle Kanal D’de! Sevilen dizi Arka Sokaklar yeni bölümde neler oldu? Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar son bölüm izleyicisini ekrana kilitledi. Son bölümde; Mesut ve Selin düğün hazırlıkları yaparken, Hüsnü Çoban ise özel hayatını yoluna koymaya çalışıyor. Hakan ise tehlikeli bir durumun tam göbeğine düşüyor. Ekip uzun süren zor zamanların ardından yemek yemek için bir araya geliyor. Hüsnü ise mahalleye yeni taşınan yan komşu ile üst üste denk felen tesadüfler sonucu çocuklarına yakalanıyor. Çocuklar ise babalarının bu durumundan hoşlanmayıp bir plan kurmaya başlıyorlar. Hakan ise tehlikeli bir durumun içine düşüyor. Arka Sokaklar 28 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan 501. Bölümde Hakan'ın özel görevde açığa çıkması tüm ekibi ayağa kaldırır. Hakan'ı bulabilmek için tüm ekip seferber olurken, Aylin tek başına harekete geçer. Yanan arabayı gören Aylin deliye dönüyor. Ekip Hakan'ı bulmak için uğraşırken çatışmaya giriyor, Aylin'in başına buyruk hareket etmesi yeni problemler doğuracak gibi gözükürken bakalım ekip bu işin içinden nasıl çıkabilecek? İşte son dakika haberler ve en yeni gelişmeler star.com.tr’de…

ARKA SOKAKLAR 501. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar 500.bölümünde ; gizli görevdeki Hakan deşifre oluyor!

Mesut ve Selin düğün hazırlıkları yaparken, Hüsnü Çoban ise özel hayatını yoluna koymaya çalışıyor. Hakan ise tehlikeli bir durumun tam göbeğine düşüyor.

Ekip uzun süren zor zamanların ardından yemek yemek için bir araya geliyor. Hüsnü ise mahalleye yeni taşınan yan komşu ile üst üste denk felen tesadüfler sonucu çocuklarına yakalanıyor. Çocuklar ise babalarının bu durumundan hoşlanmayıp bir plan kurmaya başlıyorlar. Hakan ise tehlikeli bir durumun içine düşüyor.

Hüsnülerin mahallesine Meryem isimli bir kadın taşınır. Zeliha ve Tekin, Meryem’den hiç hoşlanmamıştır. Meryem’i, babalarını baştan çıkarmaya çalışan bir tehlike olarak görmektedirler. Nazike, Hüsnü ve Meryem’i yakıştırır ve arayı bulmaya çalışır.

Rıza’nın göreve iade yazısı gelmiştir. Artık mesleğine dönebilecektir. Arif Müdür, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştur. Yerine de Engin Müdür atanmıştır.

Selin ve Mesut evlilik hazırlıklarına başlamıştır. Mesut sürekli arıza çıkarır ve önüne gelenle kavga etmeye başlar. Selin gelinlik bakarken Mesut da damatlık provası yapar. Ancak bu sefer de terziyle ters düşer.

Adem madde bağımlısıdır ve uyuşturucu krizine girdiği anda karısı Kamile’yi acımasızca döver. Kamile komşuların şikayetiyle hastaneye kaldırılır. Doktor Ebru hastanede yeni çalışmaya başlamıştır ve Kamile’yle kendisi ilgilenir. Adem beklenmedik şekilde yaşamını yitirir. Ona eskiden uyuşturucu temin eden Şaban’a ulaşılır. Şaban, Adem’e uyuşturucuyu Nizam’ın temin ettiğini söyler. Hakan Şaban’la birlikte Nizam’ın yanına gitmeye hazırlanır. Emniyetten aldıkları parayla uyuşturucu takası yapacaklardır. Hakan’ın hayatı ciddi şekilde tehlikededir.

Elif isimli ressam, evinde ölü bulunur. Ekibimiz katili bulmak için bütün ipuçlarını değerlendirir.

ARKA SOKAKLAR DİZİ KONUSU

Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluştuğun günden bu güne 12 sezondur devam eden ülkemizin en uzun soluklu yapımlarından biri olarak göze çarpar. Dizide İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılıyor. İstanbul sokaklarını daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak için her türlü kötülüğe karşı mücadele veren Rıza Baba ve ekibi işine aşkla bağlıdır. Bu ekip zamanla iş arkadaşlığının ötesinde can arkadaşı olur. Her türlü sıkıntıya beraber meydan okuyan, sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olduklarından; ekip ruhunun en güzel örneğini ekrana getirirler.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Selin Koçoğlu ( Oya Akar ) : Ekibin yeni üyesi Selin, kuralcı ve katı bir komiserdir. Polis teşkilatında kadın olarak tüm zorlukları hakkıyla aşıp komiser olduğu için güçlü ve sert bir tarafı vardır. Rıza Baba ve ekibine yeni katılan Selin, ekip ruhuna da zamanla alışır. Selin karakterini canlandıran Oya Akar daha önce benzer birkaç yapımda rol almıştır.

Aylin Aydın ( Özlem Çınar ) : Rıza Baba ve ekibinin beyni olan , arka planda tüm istihbaratı sağlayan komiserdir. Sahadaki görevlerin aksine operasyonu emniyetten yürüten Aylin, ekibin hep kurtarıcısı olmuştu. Mesleğine aşık bir kadın olan Aylin , ekibin de göz bebeğidir. Aylin karakterine can veren Özlem Çınar 12 sezondur Arka Sokaklar kadrosunda aynı karakteri canlandırmaya devam ediyor.

Bahar ( Merve Oflaz ): Komiser yardımcısı Arif Müdür’ün yeğeni olan Bahar , İzmir de görev yaparken; Rıza Baba ve ekibine katılmak için İstanbul’a gelir. Ekibe katılır katılmaz, çevikliği, gözü kara oluşu ve korkusuzluğu ile takdir toplar. Merve Oflaz daha önce katıldığı bir televizyon yarışmasını kazanması ile ünlenmiş ve oyunculuk eğitimi almıştır. Başta Muhteşem yüzyıl olmak üzere birçok yapımda önemli rollerde oynamıştır.