Arka Sokaklar 504.son bölüm Kanal D izleme linki (Arka Sokaklar dizisi izle 505.yeni bölüm fragmanı yayında mı?)

Arka sokaklar son bölümü ile izleyicisiyle buluştu.Sevilen dizin'in yeni bölüm fragman'ın da yaşanacak olan gelişmeler şimdiden izleyici tarafından merak konusu oldu. Mesut, Serboran kırsalında Ekrem ile birlikte pusuya düşüyor! Dizin'in tüm bölümleri ve yeni bölüm fragmanları haberimizde. Arka Sokaklar yeni bölümüyle 8 Şubat Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

Arka Sokaklar dizide Rıza Baba karakterini Zafer Ergin, Hüsnü karakterini Özgür Ozan, Mesut Komiser karakterini Şevket Çoruh , Ali karakterini ise Alp Korkmaz canlandırıyor. Birbiriyle omuz omuza vermiş polis ekibinin suçlular ile mücadelesini anlatan dizi uzun yıllardır ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Arka Sokaklar’ın yeni sezon heyecanla beklenirken son bölümde yaşanan tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 504.BÖLÜM ÖZETİ



Arka sokaklar dizisi 504. yeni bölümünde; Mesut ve Ekrem, Serboran’a giderler. Karakol komutanı Ahmet binbaşı onları karşılar. Mesut ve Ekrem arama çalışmalarına başlarlar. Derman, Mesutların geldiğinin haberini alır. Mesutlar mezralarda arama yaparlar. Ahmet komutan da yanlarındadır. İsmail’in kızı Hüma da örgüttendir. Hüma ve Baki erzak almaya gönderilmiştir. Derman’dan gizli Yıldız’ı ararlar ve para isterler. Yıldız durumu Rıza’ya anlatır. Mesut, Yıldız’ın telefonunu arar ve istedikleri parayı alamayacaklarını söyler. Derman arkasından iş çevrildiğini öğrenir. Mesutlar, İHA’dan aldıkları bilgiyle kamp noktasına yaklaşırlar.

Aylin bebeğini kaybettiği için sinirleri bozulmuştur. Hakan ve Nesrin’le de tartışır. Aylin bebek odasına girdiği zaman sinir krizi geçirerek bebeğin bütün eşyalarını dağıtır.



Yol kenarında Reyhan isimli kadının cesedi bulunur. Reyhan, hastanede hayatını kaybeder. Saldırgan kişi, eşi Ufuk’tur. Ufuk, Reyhan’ın erkek kardeşinin kapısına dayanır ve bebeğini ister. Zorla bebeği alıp kaçar. Ekibimiz durumdan haberdar olmuştur ve Ufuk’un peşine düşerler. Hakan, Ufuk’un bebekle kaçtığından habersizdir ve çatışmaya hazır şekilde adamın peşine düşer. Bebeğin zarar görmesi an meselesidir.



Hüsnü, Meziyet’in ailesiyle tanışmak için yemek düzenler. Meziyet ve Zeliha kavgaya tutuşur. Meziyet eline geçen bardağı Zeliha’ya fırlatacakken, bardak Meryem’e isabet eder. İki ailenin arası tekrar açılır. Hüsnü ve Meryem çareyi onlardan kaçmakta bulur. Meziyet polise kızının kaçırıldığına dair suç duyurusunda bulunur.

ARKA SOKAKLAR 504.BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Arka Sokaklar'ın 503.son bölümünde Mesut, sınır ötesinde gerçekleşecek olan bir kurtarma görevini kabul ediyor!



Televizyonlarda askeri bir helikopterin sınır ötesinde düştüğü haberi gösterilir. Düşen helikopterdekiler şehit olmuştur; fakat, bir şehidin cenazesi bulunamıyordur. Bu sırada Özel Harekatçı Ekrem devreye girer ve ekibe şok eden bir görüntü izlettirir. Görüntüde şehit olduğu düşünülen ve kayıp olan asker teröristlerin elindedir. Ekrem'in emniyette olmasının tek sebebi de Mesut'tur. Çünkü, Mesut sahaya hakimdir ve yıllarca sınırda teröristlerle savaşmıştır.



Ekrem, Rıza Babadan bu tehlikeli görev için Mesut'u göndermesini ister. Orada tek güvenebileceği kişi Mesut'tur. Mesut, bu görevi kabul edince söyleyecek bir söz kalmaz. Evlilik aşamasında görevi kabul eden Mesut'a ilk tepki Selin'den gelir. Selin'in tek düşüncesi Mesut'un başına kötü bir şey gelmesidir. Mesut, kararlıdır ve Ekrem ile görev için İstanbul'dan ayrılır.

Aylin, suçluyu yakalamak için arabasını durdurmaya çalışır; fakat, araç durmayarak Aylin'e çarpar. hastaneye kaldırılan Aylin'e, Hakan kötü bir haber verir! Vücuduna kalbi tetikleyen iğne zerk edilen Engin hastaneye kaldırılır. Doktor Nazım, Engin’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Herkes Engin’in hayatından endişelidir.



Hüsnü’nün yeni aşkı Meryem'in annesi Meziyet, kocası İhsan’ı evden kovmuştur. İhsan, hala eve dönmemiştir. Meziyet, Hüsnü’den kocasını bulmasını ister.





Suriyeli Fatima yüksek bir yerden düşmüş ve ölmüştür. Kocası 70 yaşında bir adamdır. Kamuran kızı yaşlı adama satmıştır. Bilgileri Fatima’nın kardeşi Selman vermiştir. Kamuran suçlamaları reddeder. Bahar gizli göreve gider ve Kamuran’ın sattığı kızların arasına karışır. Kamuran, Bahar’dan şüphelenmiştir.



Terörist Yücel ve Tarık, kamyon dolu mühimmatla çarşıya gider ve terör eylemi yapacaklardır. Ekibimiz istihbarat almıştır ve olay yerine giderler. Yücel ve Tarık, terör eylemini hayata geçirirse birçok can kaybı olacaktır.

ARKA SOKAKLAR DİZİ KONUSU



Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluştuğun günden bu güne 12 sezondur devam eden ülkemizin en uzun soluklu yapımlarından biri olarak göze çarpar. Dizide İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılıyor. İstanbul sokaklarını daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak için her türlü kötülüğe karşı mücadele veren Rıza Baba ve ekibi işine aşkla bağlıdır. Bu ekip zamanla iş arkadaşlığının ötesinde can arkadaşı olur. Her türlü sıkıntıya beraber meydan okuyan, sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olduklarından; ekip ruhunun en güzel örneğini ekrana getirirler.







ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI



Selin Koçoğlu ( Oya Akar ) : Ekibin yeni üyesi Selin, kuralcı ve katı bir komiserdir. Polis teşkilatında kadın olarak tüm zorlukları hakkıyla aşıp komiser olduğu için güçlü ve sert bir tarafı vardır. Rıza Baba ve ekibine yeni katılan Selin, ekip ruhuna da zamanla alışır. Selin karakterini canlandıran Oya Akar daha önce benzer birkaç yapımda rol almıştır.



Aylin Aydın ( Özlem Çınar ) : Rıza Baba ve ekibinin beyni olan , arka planda tüm istihbaratı sağlayan komiserdir. Sahadaki görevlerin aksine operasyonu emniyetten yürüten Aylin, ekibin hep kurtarıcısı olmuştu. Mesleğine aşık bir kadın olan Aylin , ekibin de göz bebeğidir. Aylin karakterine can veren Özlem Çınar 12 sezondur Arka Sokaklar kadrosunda aynı karakteri canlandırmaya devam ediyor.



Bahar ( Merve Oflaz ): Komiser yardımcısı Arif Müdür’ün yeğeni olan Bahar , İzmir de görev yaparken; Rıza Baba ve ekibine katılmak için İstanbul’a gelir. Ekibe katılır katılmaz, çevikliği, gözü kara oluşu ve korkusuzluğu ile takdir toplar. Merve Oflaz daha önce katıldığı bir televizyon yarışmasını kazanması ile ünlenmiş ve oyunculuk eğitimi almıştır. Başta Muhteşem yüzyıl olmak üzere birçok yapımda önemli rollerde oynamıştır.