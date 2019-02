Arka Sokaklar 505.son bölüm Kanal D izleme linki (Arka Sokaklar 506.yeni bölüm fragmanı)

Arka Sokaklar dizisi 505.son bölüm, izleyicisi tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarında her Cuma akşamı yayınlanan Arka Sokaklar 506.yeni bölüm fragmanı ve 505.son bölüm detaylarını bu haberimizde derledik. Dizide bu hafta beklenmedik olaylar yaşandı. Yayına girdiği ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 506.yeni bölüm fragmanı öncesi 505.son bölüm izleyiciyi heyecanlandırdı.

Arka Sokaklar 505. Bölüm Fragmanı yayında! Zeliha kaçırılıyor! Tüm ekip Zeliha'yı kurtarmak için seferber oluyor!

Derman'ın yeri tespit edilir. Ekip, Derman'ın peşine düşer. Zeliha, daha önce sosyal medyada başlattığı kampanya sonrası yakalanmasına sebep olduğu Fedai Hürcan tarafından kaçırılır. Hüsnü ve ailesi perişan haldedir. Zeliha'yı kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar. Zeliha kurtulabilecek mi?

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 15 Şubat Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 505.BÖLÜM ÖZETİ

Ekip, kaçırılan Zeliha'yı bulmaya çalışıyor!



Zeliha, kocası Fedai tarafından defalarca bıçaklanan Serpil’in haberini yapmaktadır. Fedai, hastaneden çıktıktan sonra da kadının peşini bırakmaz. Serpil’i arayarak tehditler savurur. Serpil’in akrabası ile ilişkisi olduğunu iddia edip, şüphelendiği kişiyi de öldürür. Fedai’nin Serpil’in akrabasını öldürdüğü delillerle kanıtlanır. Hakkında yakalama kararı çıkar ancak Fedai polis kılığındaki adamını göndererek, Serpil’i kaçırır. Zeliha da Serpil için haber ve röportajlar yapmıştır. Fedai Zeliha’yı da, kız kardeşi İkbal’e kaçırtır. Göl kenarında Zeliha’nın etrafa saçılmış eşyaları bulunur. Hüsnü kızının öldüğünü düşünüp sinir krizi geçirmektedir.



Derman terörist evlerinden birine sığınmıştır ve yeni planlar yapmaya hazırlanır. Derman adamlarıyla birlikte polis çevirmesine yakalanır. Önce çatışmayı dener ancak kurtulamayacağını anlayınca kendisiyle birlikte arabayı da patlatır. Derman’dan kurtuldukları için herkes derin bir oh çekebilecek midir?

ARKA SOKAKLAR 505.BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 504.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mesut ve Ekrem pusuya düşüyor!



Aylin için zor günler baş gösterir. Acı kaybının ardından bir türlü toparlanamayan Aylin sinir krizi geçirir. Bu durum Hakan'ı da endişeye düşürür.



Diğer taraftan Mesut zor bir operasyona dahil olur. Derman'ı yakalayabilmek için Ekrem'in ekibine katılan Mesut çatışmaya girer. Pusuya düşen Mesut ve Ekrem bu durumdan kurtulabilecek mi?

Mesut, Serboran kırsalında Ekrem ile birlikte pusuya düşüyor! Mesut ve Ekrem, Serboran’a giderler. Karakol komutanı Ahmet binbaşı onları karşılar. Mesut ve Ekrem arama çalışmalarına başlarlar. Derman, Mesutların geldiğinin haberini alır. Mesutlar mezralarda arama yaparlar. Ahmet komutan da yanlarındadır. İsmail’in kızı Hüma da örgüttendir. Hüma ve Baki erzak almaya gönderilmiştir. Derman’dan gizli Yıldız’ı ararlar ve para isterler. Yıldız durumu Rıza’ya anlatır. Mesut, Yıldız’ın telefonunu arar ve istedikleri parayı alamayacaklarını söyler. Derman arkasından iş çevrildiğini öğrenir. Mesutlar, İHA’dan aldıkları bilgiyle kamp noktasına yaklaşırlar.



Aylin bebeğini kaybettiği için sinirleri bozulmuştur. Hakan ve Nesrin’le de tartışır. Aylin bebek odasına girdiği zaman sinir krizi geçirerek bebeğin bütün eşyalarını dağıtır.



Yol kenarında Reyhan isimli kadının cesedi bulunur. Reyhan, hastanede hayatını kaybeder. Saldırgan kişi, eşi Ufuk’tur. Ufuk, Reyhan’ın erkek kardeşinin kapısına dayanır ve bebeğini ister. Zorla bebeği alıp kaçar. Ekibimiz durumdan haberdar olmuştur ve Ufuk’un peşine düşerler. Hakan, Ufuk’un bebekle kaçtığından habersizdir ve çatışmaya hazır şekilde adamın peşine düşer. Bebeğin zarar görmesi an meselesidir.



Hüsnü, Meziyet’in ailesiyle tanışmak için yemek düzenler. Meziyet ve Zeliha kavgaya tutuşur. Meziyet eline geçen bardağı Zeliha’ya fırlatacakken, bardak Meryem’e isabet eder. İki ailenin arası tekrar açılır. Hüsnü ve Meryem çareyi onlardan kaçmakta bulur. Meziyet polise kızının kaçırıldığına dair suç duyurusunda bulunur.

ARKA SOKAKLAR DİZİ KONUSU



Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluştuğun günden bu güne 12 sezondur devam eden ülkemizin en uzun soluklu yapımlarından biri olarak göze çarpar. Dizide İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılıyor. İstanbul sokaklarını daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak için her türlü kötülüğe karşı mücadele veren Rıza Baba ve ekibi işine aşkla bağlıdır. Bu ekip zamanla iş arkadaşlığının ötesinde can arkadaşı olur. Her türlü sıkıntıya beraber meydan okuyan, sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olduklarından; ekip ruhunun en güzel örneğini ekrana getirirler.







ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI



Selin Koçoğlu ( Oya Akar ) : Ekibin yeni üyesi Selin, kuralcı ve katı bir komiserdir. Polis teşkilatında kadın olarak tüm zorlukları hakkıyla aşıp komiser olduğu için güçlü ve sert bir tarafı vardır. Rıza Baba ve ekibine yeni katılan Selin, ekip ruhuna da zamanla alışır. Selin karakterini canlandıran Oya Akar daha önce benzer birkaç yapımda rol almıştır.



Aylin Aydın ( Özlem Çınar ) : Rıza Baba ve ekibinin beyni olan , arka planda tüm istihbaratı sağlayan komiserdir. Sahadaki görevlerin aksine operasyonu emniyetten yürüten Aylin, ekibin hep kurtarıcısı olmuştu. Mesleğine aşık bir kadın olan Aylin , ekibin de göz bebeğidir. Aylin karakterine can veren Özlem Çınar 12 sezondur Arka Sokaklar kadrosunda aynı karakteri canlandırmaya devam ediyor.



Bahar ( Merve Oflaz ): Komiser yardımcısı Arif Müdür’ün yeğeni olan Bahar , İzmir de görev yaparken; Rıza Baba ve ekibine katılmak için İstanbul’a gelir. Ekibe katılır katılmaz, çevikliği, gözü kara oluşu ve korkusuzluğu ile takdir toplar. Merve Oflaz daha önce katıldığı bir televizyon yarışmasını kazanması ile ünlenmiş ve oyunculuk eğitimi almıştır. Başta Muhteşem yüzyıl olmak üzere birçok yapımda önemli rollerde oynamıştır.