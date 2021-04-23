23 Nisan 2021 Cuma 20:04 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 20:04

Arka Sokaklar 587. bölümde Ekip, Giray'ı vuran Zeliş'i kurtarmaya çalışıyor. Arka Sokakların son bölümünde; Ezgi, yurttan arkadaşı olan Aycan'a yardım ederken başına ne geleceğini kestiremiyor! Aycan, Latif'i saf dışı etmek ve kocasını cezaevinden kurtarmak için Ezgi ve ekibiyle işbirliği yapmaya karar verir. İşbirliğini kabul eden Engin Müdür, bir terslik olduğunu fark eder. Arka Sokaklar 587. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

ARKA SOKAKLAR 587. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 587. Bölüm 23 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her Cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

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ARKA SOKAKLAR 587. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arka Sokaklar 587 bölümde Ezgi, yurttan arkadaşı olan Aycan'a yardım ederken başına ne geleceğini kestiremiyor!

Aycan, Ezgi'nin yurttan arkadaşıdır. Yaşadığı olaylardan sonra evlendiği adam yeraltı mafyasının lideridir. Hapse düştükten sonra işleri Aycan devralır. Aycan, Ezgi'yi arayarak ondan bir konuda yardımını ister. Ezgi, bu isteği ikiletmez. Bu tavrı ise, Cemal'i çok sinirlendirir. Mafyanın eşine yardım etmesini aklı almaz.

Ekip, uyuşturucu şebekesini çökertmek isterken ilginç bir durumla karşı karşıya kalıyor!

Ekip, sokakları ele geçiren uyuşturucu belasının peşine düşüyor. Bu şebekenin başındaki kişi hapiste olduğundan işler eşi Aycan'a kalıyor. Aycan, Ezgi'nin yurttan arkadaşıdır. Aynı kaderi paylaşan Ezgi, Aycan'ın nasıl birisi olduğunu görmekte sıkıntı çekiyor. Ona göre, arkadaşının bu tarz işlere bulaşmasının bir gerçeği yoktur. Cemal'in ve iş arkadaşlarının da uyarılarına kulak asmayan Ezgi, yaşanan operasyonda Aycan'dan şüphelenmeye başlıyor. Ekip, bu kıskacın içinde şebekeyi bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Kar maskeli üç saldırgan, insanların araçla yollarını kesip döverek hırsızlık yapmaktadır. Hırsızlardan biri yakalanır. Saldırganların genç çocuklar olduğu ortaya çıkar. Yakalan Tamer sorguya alınır. Leyla, Sami ve Tamer, Faça Ferzan'a çalışmaktadır. Tamer'in yakalanmasından sonra Ferzan, Leyla ve Sami'yi alıp şehri terk etmeye çalışır. Ekip, her yerde Faça Ferzan'ı ve diğer iki saldırganı aramaktadır.

Korhan'dan kalan kirli işleri yürütmek artık Aycan'a kalmıştır. Fakat işine taş koyan bir isim vardır. Korhan'ın eski iş ortaklarından çıbanın başı Latif'in hesabı kesilmelidir. Aycan, Latif'i saf dışı etmek ve kocasını cezaevinden kurtarmak için Ezgi ve ekibiyle işbirliği yapmaya karar verir. Ezgi saf bir şekilde arkadaşını koruyacaklarını düşünmektedir. İşbirliğini kabul eden Engin Müdür, bir terslik olduğunu fark eder.

Öte yandan, Levent ve Defne uyuşturucu batağına düşmüş iki gençtir ve Torbacı İsmail'e borçlanmışlardır. Ekip, Torbacı İsmail'in izini sürmektedir. Cemal, Ezgi'ye Aycan'ın masum olmadığını anlatmaya çalışmaktadır; ama Ezgi maalesef bir türlü ikna olmaz. Ezgi, Aycan'ın masum olmadığını çok acı bir şekilde idrak edecektir.

Aycan, Latif'i saf dışı etmek ve kocasını cezaevinden kurtarmak için Ezgi ve ekibiyle işbirliği yapmaya karar verir. Ezgi saf bir şekilde arkadaşını koruyacaklarını düşünmektedir. İşbirliğini kabul eden Engin Müdür, bir terslik olduğunu fark eder.

Gelen bir mesaj üzerine Selin, kanser hastası olan eski dostu Ceren'i ziyaret eder. Ceren'i ziyaret etmek ve kızı bitmiş şekilde görmek Selin'i fazlasıyla yaralar. Bu ziyaretini kimseyle paylaşmayan Selin, hastanede eski bir arkadaşı Savcı Faruk ile karşılaşır.

Tekin'in rol aldığı diziden çıkarılması üzerine sosyal medya üzerinden kendisinin damarına basılan bir mesaj gelir. Mesajın sahibiyle yüzleşmek isteyen Tekin, karşısında hiç ummadığı birini bulur.