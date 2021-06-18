18 Haziran 2021 Cuma 23:46 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 23:46

Arka Sokaklar 594.bölümüyle sezon finali yaptı. Arka Sokaklar 594. bölümde Ekip, Giray'ı vuran Zeliş'i kurtarmaya çalışıyor. Arka Sokakların son bölümünde; Savcı Faruk ile başlayan acı olaylar Gazinin Yeri'nde devam ediyor. Ferhat'ın adamları mekanı basıp yakarak Tunç ile Mazlum'u ölüme terk ediyor. Mesut, yanan mekandan Tunç'u sağ salim kurtarabilecek mi? Arka Sokaklar 594. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 594. bölümde Aycan, Engin müdür ve Başak'ın bebeğini kaçırır. Ferhat ise Aycan'ın elinden kaçamaz. Ekip, bebeği kurtarabilecek mi? Arka Sokaklar 594. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ARKA SOKAKLAR 594. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 594. Bölümüyle 18 Haziran 2021 Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de yayınlandı. Arka Sokaklar yeni sezonda yeni bölümleriyle Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 594. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 594. bölümde Uyuşturucu Baronu Ferhat, ekibin ailelerini hedef alıyor!

Ekibimiz, Ferhat'ın peşini bırakmayınca hedef haline geliyor. Savcı Faruk ile başlayan acı olaylar Gazinin Yeri'nde devam ediyor.

Ferhat'ın adamları mekanı basıp yakarak Tunç ile Mazlum'u ölüme terk ediyorlar. Mesut ve ekip yanan mekanın önünde çaresizce bekliyorlar.

Bu sırada Aycan, Engin ve Başak'ın yeni doğan çocuğunu kaçırmayı başarıyor; fakat, Ferhat'ın eline düşmekten kendini alamıyor.

Arda, Cemal ve Ezgi trafik ekipleriyle birlikte görevdeyken kontrole girmek istemeyen Kazım, bir polise çarpıp kaçar. Ekibimiz Kazım'ı yakalar ve adliyeye sevk eder. Adliyeden kaçmak üzere plan yapan Kazım, insanları rehin alarak olay çıkarır.

Rıza Baba ve Ali'nin de olduğu adliye basılıyor!

O sırada Pınar ve Ali, boşanma davalarını geri çekmek için adliyeye gelmiştir. Rıza Baba'da adliyededir. Pınar ve Ali'nin davasının düştüğünü öğrenen Rıza Baba tepkisini koyar. Bu sırada adliye binasında hareketlilik başlamıştır. Silah seslerini duyan Rıza Baba ve Ali irkilirler. Pınar Adliye'den dışarıya çıkartılır. Rıza Baba ve Ali içeride kalır.

Rıza Baba ve Ali, elleri kelepçeli halde duruşmadayken silahlı adamlar adliyeyi basıyor. Bu haberi duyan ekip hemen adliyeye gidiyor. Adamlar adliyede çatışıyor.

Ölen ve yaralanan polis anonsu ekibi tedirgin ediyor. Uyuşturucu Baronu Ferhat, rehin tuttuğu Savcı Faruk'a karşılık el koyulan mallarını istiyor.

Aycan, Engin Müdürün bebeğini kaçırıyor!

Savcı Faruk'un yerini bulmak için emniyet kırmızı alarmdadır. Aycan ise, Engin Müdür'ün bebeğini kaçırmak üzere pusudadır ve Ferhat Mazı hakkında ekibin işine yarayacak bir bilgiyi Ezgi'ye iletir. İfşa edilmenin cezasını kesmek adına harekete geçen Ferhat'ın, ekipten ve Aycan'dan alacağı intikam ağır olacaktır.

Engin Müdür ve Başak, Aycan'ın kaçırttığı bebeklerinin acısını yaşıyorlar. Mesut, oğlu Tunç ile Mazlum'u yanan mekandan çıkartmak için alevlerin ortasına atlıyor. Selin ve diğerleri çaresizce mekan dışında çırpınıyorlar. Tunç, yangından kurtulabilecek mi?

Aldığı yurt dışı bazlı proje teklifinin heyecanını yaşayan Tekin, bir de Zeliha'ya teklif gelmesiyle çifte mutluluk yaşar. Zeliha bir yanı buruk olsa da ayağına gelen bu fırsatı geri tepmek istememektedir. Hüsnü'nün de rızasını alarak Tekin ve Zeliha Almanya yolcusudur...