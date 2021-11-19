19 Kasım 2021 Cuma 20:44 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 20:44

Arka Sokaklar 604. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 604. bölümde Hüsnü, torununu kurtarmaya çalışıyor! Arka Sokakların son bölümünde; Hüsnü, Metin'i oğlu konusunda uyarır. Torununu Almanya'ya kaçırmak istediklerini söyler. Hüsnü, torununu koruyabilecek mi? Arka Sokaklar 604. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 604. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 605. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 605. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 604. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 604. bölümde Hüsnü, torununu kurtarmaya çalışıyor!

Başak ve Engin arası Başak'ın yeni işi yüzünden açılır. Engin eşine kimlerle çalıştığı konusunda dikkatli olmadığı için veryansın eder. Hüsnü ise Metin'i oğlu konusunda uyarır. Torununu Almanya'ya kaçırmak istediklerini söyler.

AİLESİ KATLEDİLEN KADİM, SAMİR VE İKBAL'DEN İNTİKAM ALMAK İSTER...

Arka Sokaklar 604. bölümde Gözaltına alınan Samir, Gencer'in çabalarına rağmen savcılık tarafından alınan kararla sınır dışı edilmek üzere yola çıkar. Kadim, hastaneden çıktıktan sonra polis koruması altına alınır. Ekibimiz ve müfettiş İdil, İkbal'i aramaya başlarken, Kadim'de koruma polislerini atlatıp ailesini katleden İkbal'in peşine düşer. Samir'in yakalanmasına yardım eden Ercü, koruma altına alınır fakat bu olaya bulaştığı için mutlu değildir. Ercü, polis korumasını atlatıp Feyza adında bir kadın ile buluşmaya gider.

BENZİN İSTAYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNFAZ ARAŞTIRILMAYA BAŞLANIR...

Yapılan araştırma ile maktül Sabit'in uyuşturucu satıcılığından hüküm giymiş olduğu ortaya çıkar. Sabit, cezaevinden çıktıktan sonra temiz kalmış, mahallenin gençlerine sahip çıkan biri olarak bilinmektedir. İncelenen kamera görüntüleri ile infazı gerçekleştiren kişilerin iki genç olduğu anlaşılır. Zanlı olarak kimliği tespit edilen Mahir'in eğitim aldığı atölyeye giden hakan, önceki gece barda tanıştığı Serap'ın atölyede eğitim verdiğini görür. Hakan, cinayetin çözülmesi için Serap'tan yardım ister. Ancak Serap Hakan'ın polis olduğunu bilmemektedir.

MÜFETTİŞ İDİL'İN MESUT'A YAKINLAŞMASI SELİN'İN GERİLMESİNE SEBEP OLUR...

Arka Sokaklar'ın son bölümünde Selin, müfettiş İdil'in Mesut'a yaklaşmaya çalıştığının farkındadır. Çatışma sırasında yaralanan İdil, hastanede Mesut'a sarılır. Selin, şüphelerinde bir kez daha haklı çıkar.

ASİYE, EŞYALARINI TOPLAMAK İÇİN ALMANYA'YA GİDER...

Asiye'nin annesi Mukaddes, torunu Mert ile vakit geçirmek için Çoban ailesinin kapısını çalar. Hüsnü, Mukaddes'in tavırlarından şüphelense de torunu Mert'i mukaddes ile gönderir.

ARKA SOKAKLAR'IN ZELİHA'SI CAMDAKİ KIZ DİZİSİNE DAHİL OLDU!

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine dahil oldu. 15 yıl boyunca Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha olarak izleyicilerin gönlünde taht kuran Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinde rol almaya başladı.