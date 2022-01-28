28 Ocak 2022 Cuma 23:37 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 23:37

Arka Sokaklar 612. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 612. bölümde Hüsnü, torununu kurtarmaya çalışıyor! Arka Sokakların son bölümünde; Selin ve Mesut'un nikahında tatsız gelişmeler oluyor. Diğer yandan Ezgi, edindiği bilgilerle Noyan'ın suç geçmişinin kapısını aralar. Ezgi'nin koruduğu Noyan silahlı saldırıya uğrar. Ekip ise saldırganlarla büyük bir çatışmaya girer. Arka Sokaklar 612. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 612. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 613. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 613. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 612. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 612.bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

SELİN VE MESUT'UN NİKAHINDA TATSIZ GELİŞMELER OLUYOR!

Arka Sokaklar son bölümde Selin ve Mesut yıldırım nikahıyla evleniyorlar; fakat, aksilikler peşlerini bırakmıyor!

Selin'in, Malatya'ya tayin edilmesi Mesut'u harekete geçirmiştir. Evlilik teklifine de evet diyen Selin'le nikah masasına tekrar oturur.

Nikah memuru tam nikahı kıyacakken elektrikler kesilir. Sürekli olarak aksiliklerle ertelenen evlilikleri bu sefer de elektrik yüzünden sekteye uğramaktadır; fakat, ikisi de azimlidir. Bu sefer imzayı atacaklardır.

Ezgi'nin Noyan'ın yanındaki koruma görevi hala devam etmektedir. Cemal ve Ezgi birbirleriyle eskisi kadar sık vakit geçiremedikleri için yakınırlar. Bu sırada Ezgi, Noyan'ın davranışlarında bir gariplik sezer. Fırsat yakaladığı anda gizlice Noyan'ın ofisine giren Ezgi, edindiği bilgilerle Noyan'ın suç geçmişinin kapısını aralar.

Ezgi'nin koruduğu Noyan silahlı saldırıya uğrar. Yanındaki ekibimiz hemen olaya müdahale eder. Saldırganlarla büyük çatışmaya girilir.

Bir inşaat işçisi olan Alişan iş kazası geçirir. Tesadüfen olay yerine yakın olan ekibimiz duruma şahit olur. Alişan iyileşene kadar dinlenmelidir fakat o ne olursa olsun çalışmaya niyetlidir. Alişan'ın bu ısrarının altında yatan dramatik gerçekler ekibimizi derinden etkileyecektir.