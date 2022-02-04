4 Şubat 2022 Cuma 20:37 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 20:37

Arka Sokaklar 613. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 613. bölümde Hüsnü, torununu kurtarmaya çalışıyor! Arka Sokakların son bölümünde; Aslı, uyuşturucu şebekesinin patronu tarafından yakalanıyor. Operasyonun diğer tarafında ise, Arda çatışmanın ortasında tek başına kalıyor. Ekip, Aslı ve Arda'yı kurtarabilecek mi? Arka Sokaklar 613. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm izle tek parça!

Arka Sokaklar 613. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Tehlikeli operasyonda Aslı'nın başı derde giriyor.... Arka Sokaklar 614. bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 614. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 613. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 613.bölümü ile izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Yeniden bir araya gelen ekibimizi yeni görevler beklemektedir. Bir aşiret liderinin hayatını kaybetmesi ekibimizi tehlikeye atacaktır.

Selin ve Mesut birlikte yaşamaya başlamıştır. Evlilik hayatlarında her şey yolunda giderken çalan kapı zili tüm huzurlarını kaçıracaktır.

ASLI, UYUŞTURUCU ŞEBEKESİNİN PATRONU TARAFINDAN YAKALANIYOR!



Arka Sokaklar son bölümde Ekip, uyuşturucu şebekesine yaptığı operasyonda sıkıntılı anlar yaşar. Aslı bir anlık dalgınlık yüzünden yakalaması gereken uyuşturucu şebekesinin patronuna yakalanıyor.

Operasyonun diğer tarafında ise, Arda çatışmanın ortasında tek başına kalıyor. Tunç, babasının evlenmesinden sonra evi arkadaşlarıyla doldurup gününü gün ediyor. Tam bu esnada Mesut ve geliyor ve olaylar başka bir boyuta evriliyor.

EKİP, KILIK DEĞİŞTİREREK UYUŞTURUCU KARTELİNİ ÇÖKERTMEYE ÇALIŞIYOR!

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde Engin, yanında Arda ve Aslı ile birlikte kılık değiştirerek uyuşturucu kartelini enseleyecek delillere ulaşmaya çalışıyor. Gerekli deliller toplandıktan sonra operasyon başlıyor. Ekip ve uyuşturucu kartelinin adamları arasında sıkı bir çatışma çıkıyor.

Metin'in bekar olmasına üzülen Nazike mahalleden tanıdığı bir kızı Metin ile tanıştırmaya karar verir.

Metin yapılan bu emrivakiden hoşlanmaz. Nazike ertesi gün eve geldiğinde ummadığı bir manzarayla karşılaşacaktır.

Hüsnü'nün oğlu Metin, evde bir kızla yakalanıyor. Çoban Ailesini şoke eden bu durum Mesut'un diline düşüyor.