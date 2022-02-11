11 Şubat 2022 Cuma 23:50 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 23:50

Arka Sokaklar 614. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 614. bölümde Engin Müdür şehit oluyor. Ekip, bu olay sonrasında kahroluyor. Rıza Babanın cenazede Engin Müdür için kurduğu duygusal cümleler herkesi duygulandırır. Arka Sokaklar 614. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 614. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 615. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 615. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 614. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 613.bölümü ile izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Arka Sokaklar son bölümde Engin Müdür şehit oluyor!

Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin Müdürün cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, son bölümde silahını ona doğrultmuştu.

Engin Müdür için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur. Rıza Babanın onun için kurduğu duygusal cümleler herkesi duygulandırır.

RIZA BABANIN, LENA'YI SERBEST BIRAKMASI EKİBİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR!



Ekip, tetikçi Lena'nın peşine düşüyor. Onu bir otelde kıskıvrak yakalayan ekibimiz emniyete getirerek hapse tıkıyor. Bu sırada ilginç bir durum yaşanıyor.

Bir çok kişinin katili olan Lena, Rıza Baba tarafından serbest bırakılıyor. Bu kararı anlamaya çalışan ekibimiz büyük şaşkınlık yaşıyor.

EKİBİ ŞOKE EDEN OLAY!



Engin'in vurulması ile gelen acı olay bütün ekibi derinden etkiler. Haberlere manşet olan bu olay sonucu alarma geçen ekibimiz, tetikçi Lena'yı ve bağlı olduğu suç örgütünü yakalamak ve adalete teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.

Şiddet gördüğü eşi Kadir'i öldüren Nefise sorguda Ezgi'nin söylediği şekilde ifade verir. Tutuksuz yargılanan Nefise'nin davasına cinayet şubeden Komiser Hilal atanır. Nefise'nin verdiği ifadenin fazla kusursuz olduğunu söyleyen komiser Hilal'i, Ezgi'nin bu davaya olan yakınlığı düşündürür. Komiser Hilal Ezgi'yi radarına alır.

Mehmet, alkollü bir sürücünün sebep olduğu kaza sonucu hayatını kaybeder. Alkollü sürücü Cevdet, olay yerinden kaçarak izini kaybettirir. Mehmet'in motokurye arkadaşları, bu zamansız ölümü nedeniyle kızgındır.

Genç yaşta kaybettikleri arkadaşlarının intikamını almak isterler. Ekibimiz adaleti sağlamak ve suçluya motokuryelerden önce ulaşmak için harekete geçer.