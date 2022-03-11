11 Mart 2022 Cuma 20:49 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 20:49

Arka Sokaklar 618. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 618. bölümde Hüsnü, bombalı tuzağa basıyor! Arka Sokakların son bölümünde; Ekip, Terör Şube ile birlikte ortak operasyon düzenler. Yeri belirlenen adrese giden ekibimiz kötü bir sürprizle karşılaşır. Hüsnü, bombadan nasıl kurtulacak? Arka Sokaklar 618. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 618. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Gizli göreve giden Ezgi neler yaşayacak? Bölümün ardından Arka Sokaklar 619. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 619. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 618. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 618.bölümü ile izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Selin Komiser, seri katilin psikolojisi konusunda Poyraz'ın mesleki birikimine danışmaya karar verir. Selin komiserin yaptığı zeki çıkarımlar sayesinde ekibimiz seri katili bulmaya bir adım daha yaklaşacaktır.

Mesut Komiser, üzerine atılan iftiradan kurtulabilmek ve Ayhan'ı bulabilmek için Savcı Yavuz'dan yardım ister. Bu sırada Ezgi ise gizli bir göreve gider. Bu gizli görev Ezgi ve Cemal arasında bir kıskançlık krizine sebep olacaktır.

Bir otelde resepsiyonist olarak çalışan Şebnem silahlı saldırıya uğrar. Şebnem'in babası, bir terör saldırısında gazi olan eski polis Sait'tir. Şebnem'in saldırganlarının peşine düşen ekibimizin, olayın Sacit ile ilintili olduğunu çözmesi uzun sürmeyecektir.

HÜSNÜ, BOMBALI TUZAĞA BASIYOR!

Arka Sokaklar'ın ekrana gelen son bölümünde Ekip, Terör Şube ile birlikte ortak operasyon yapmaktadır. Alınan bilgiler ışığında terörist bombalı bir eyleme hazırlanmaktadır. Yeri belirlenen adrese giden ekibimiz kötü bir sürprizle karşılaşır.

Eve girmek için hamle yapan Hüsnü, kapının altındaki bombalı düzeneğe basar.