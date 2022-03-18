18 Mart 2022 Cuma 23:50 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 23:50

Arka Sokaklar 619. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 619. bölümde Seri katil Poyraz, rehin aldığı kişiyi Selin ile değiştirmek istiyor. Arka Sokakların son bölümünde; Poyraz, yine bir kadını kaçırmıştır. Onu öldürmek yerine kafasını taktığı Selin'i elde etmek için kullanır. Arka Sokaklar 619. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 619. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Ekibimiz hemen Poyraz'ı yakalamalıdır; fakat, Poyraz'ın kafasına koyduğu son bir hedefi daha vardır. Arka Sokaklar 620. bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 620. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 619. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 619.bölümü ile izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Poyraz'ın evini araştıran ekibimiz cinayetlere dair bazı kanıtlara ulaşır. Aradıkları seri katilin Poyraz olduğu kesinleşmiştir.

Ekibimiz hemen Poyraz'ı yakalamalıdır; fakat, Poyraz'ın kafasına koyduğu son bir hedefi daha vardır.

Mesut ve Cemal, Esma'yı bulmak için Sakarya'ya doğru yola çıkarlar.

Cevat'ın telefonunun sinyal verdiği son konuma giden ekibimiz, Sinem'in de yardımlarıyla terkedilmiş bir fabrikanın adresine ulaşırlar. Burada ummadıkları bir kişiyle karşılaşacaklardır.

Eski nişanlısı Edip'ten kaçan Suna, devlet korumasındadır. Babası Osman, Suna'yı yatalak babaannesine bakması için devlet koruması altında kaldığı yurttan alıp evine geri götürür. Haberi alan Edip'in, Suna'ya ulaşması uzun sürmeyecektir.

SELIN HEDEFTE!

Ekip zorlu bir mücadelenin içindedir. Onlar olayı çözmeye çalışırken Selin ise hedef tahtasındaki yerini alır.

Seri katil Poyraz, rehin aldığı kişiyi Selin ile değiştirmek istiyor!

Seri katil Poyraz için çember daralır. Evinde yapılan aramada onu içeri tıkacak olan deliller bulunur. Eşine de durumu anlatan ekibimiz, Poyraz'ın son hamlesiyle şoke olur.

Poyraz, yine bir kadını kaçırmıştır. Onu öldürmek yerine kafasını taktığı Selin'i elde etmek için kullanır.

Şayet Selin bu değiş tokuşu kabul etmezse kadını öldürecektir. Selin, tüm yaşanacak olumsuzlukları umursamadan Poyraz'ın verdiği adrese gider.