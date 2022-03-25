Arka Sokaklar dizisi 620. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın 620. bölümünde Selin, Poyraz'ın eline düşer. Poyraz, bağladığı Selin'e işkence yapar. Selin, cansız halde yere düşerken Mesut onu aramaktadır. Selin ölecek mi? Arka Sokaklar 620. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 620. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Sürpriz bir isim ekibimizi zora sokuyor! Bölümün ardından Arka Sokaklar 621. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 621. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 620. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 620.bölümü ile izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Selin, Ceren'i kurtarmak için kendini tehlikeli bir duruma sokar. Olaylardan haberdar olan Mesut, Selin'i bulmak için her şeyi göze alacaktır.

Mesut, Handan ve Cevat'ı Sakarya'dan kaçamadan yakalar. Bu sırada devreye Usmanoğlu aşiretinin büyük oğlu Seyit Usmanoğlu girecektir.

Herkesin birbirini tanıdığı küçük bir mahallede Berke isimli bir çocuk arkadaşları ile parkta saklambaç oynarken kaçırılır. Ekibimiz insan tacirlerinin peşine düşerken mahallede yaşanan başka bir olay herkesi sarsacaktır.

POYRAZ'IN TUZAĞINA DÜŞEN SELIN ÖLÜYOR MU?

Selin, Poyraz'ın verdiği adrese gelmiştir. Poyraz'ı ararken bağlı olan kadını bulur. Onunla ilgilendiği sırada Poyraz yanına gelir ve kadının kafasına silahını dayar.

Selin, mecburen silahını indirir. Böylelikle Poyraz'ın eline düşmüş olur. Poyraz, bağladığı Selin'e işkence yapar. Selin, cansız halde yere düşerken Mesut onu aramaktadır. Selin ölüyor mu?

POYRAZ'IN PEŞINDE OLAN MESUT'A SORUŞTURMA AÇILIYOR!

Poyraz'ın Selin'i kaçırmasının akabinde Mesut da peşlerine düşmüştür. Ekipten habersiz Poyraz'ı bulan Mesut'a ise soruşturma açılır.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 25 Mart Cuma akşamı Kanal D'de...