Arka Sokaklar 621. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 621. bölümde Noyan'ın kaçırdığı Ezgi tehlikede! Arka Sokaklar son bölümde Mazlum, Gazi'nin Yeri'nde günlük işlerini yaptığı sırada mekana eli silahlı birisi giriyor. Silahını Mazlum'a doğrultup ateş ediyor. Mazlum'u kim vuruyor? İşte Arka Sokaklar 621. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar...

Arka Sokaklar 621. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Bölümün ardından Arka Sokaklar 622. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 622. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 621. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 621.bölümü ile izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Savcı Yavuz, hastaneye kaldırılan Poyraz'ın uyanmasını bekler.

Yaşananlardan dolayı Mesut'u suçlamaktadır. Poyraz'ı vuran silahın balistik kaydına ulaşmak ve neler yaşandığını çözmek için uğraşır. Bu sırada hastaneden gelen bir haber ekibimizi alarma geçirecektir.

Mesut'a istediği parayı veren Seyit, karşılığında bir iyilik ister. Mesut'un bu iyiliği yapmaması Seyit'i çıldırtır. Seyit, Mesut'un etrafındakilere zarar vermek için elinden geleni yapacaktır.

Emniyete doğru giden Hüsnü, aracının lastiği patlayınca kenara çekmek zorunda kalır. Bu sırada yolda büyük bir kaza yaşanır. Hüsnü, kurtardığı kişinin kim olduğunu öğrenince bir pişmanlık yaşayacaktır.

MAZLUM VURULUYOR

Mazlum, Gazi'nin Yeri'nde günlük işlerini yaptığı sırada mekana eli silahlı birisi giriyor. Silahını Mazlum'a doğrultup ateş ediyor.

Mazlum, kanlar içinde yere yığılırken içeriye Selin giriyor ve o da adamla karşı karşıya kalıyor. Mazlum'u vuran kişi kim? Adam, Selin'i de vuracak mı?

MESUT KÖŞEYE SIKIŞIYOR!

Mesut'un ekipten habersiz yaptıkları başına iş açıyor. Handan'ın, abisine anlattıkları Mesut ve çevresini tehdit altına alıyor. Ekibin, önüne geçemediği olaylar hem Mesut'un, hem de Selin'in hayatını tehlikeye sokuyor.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 1 Nisan 2022 Cuma akşamı Kanal D'de...