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Dizi

Arka Sokaklar 624. son bölüm izle! Arka Sokaklar 624. bölüm full izle!

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 624.bölümü ile izleyici ile buluştu. Arka Sokaklar 624. bölümde Ekip için yine zor zamanlar başlıyor! Peki Arka Sokaklar 624. bölümde neler yaşandı? İşte Arka Sokaklar 624. bölüm izleme bağlantısı ve son bölüm özeti.

22 Nisan 2022 Cuma 20:21 - Güncelleme:
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Arka Sokaklar 624. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 624. bölümde Gazi'nin Yeri'nin yeni ortağı herkesi şoke ediyor! Arka Sokaklar son bölümde Ekip, kafasına tek el sıkılıp infaz edilen genç bir kızın dosyasını takip etmektedir. Bu herkese sıkıntı veren dosya özellikle Selin'i derinden yaralar. İşte Arka Sokaklar 624. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar...

ARKA SOKAKLAR 624. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 624. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Bölümün ardından Arka Sokaklar 625. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Arka Sokaklar'dan yeni fragman ve son bölümde yaşananlar...

ARKA SOKAKLAR 625. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 624. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arka Sokaklar 624. bölümde; Lena'yı bulan Engin, acıdan bayılan kadını hastaneye götürür. Bu sırada Engin'e bir türlü ulaşamayan Başak bir terslik olduğundan şüphelenmektedir. Lena'yı peşindeki Ruslardan kurtarmak isteyen Engin kendisini tehlikeye atacaktır.

Mazlum'un ölümünden derinden etkilenen Mesut, Gazi'nin Yeri'ni devretmek ister. Birkaç adayla görüşse de güvenebileceği biri çıkmaz. Nihayet Tunç kafeye ortak olmak isteyen bir alıcı bulur. Bu kişi herkesi şaşırtacaktır.

Nazlı ve İlyas evlenmek üzere olan genç ve mutlu bir çifttir. Derken Nazlı'nın cesedi bulunur. İlyas ise kayıptır. Okların damadı gösterdiği bu olayda ekibimiz bir an önce olayı çözmeli ve suçlu kişiyi parmaklıkların ardına göndermelidir.

GAZI'NIN YERI'NIN YENI ORTAĞI HERKESI ŞOKE EDIYOR!

Mazlum'dan sonra Gazi'nin Yeri'ne işletmeci arayışına girişilir. Ezgi ve Cemal'in çok yakından tanıdığı bir kadın Mesut'a ortak olur. Bu durum kimseyi mutlu etmese de, işletme açısından önemli bir konudur.

Ekip, kafasına tek el sıkılıp infaz edilen genç bir kızın dosyasını takip etmektedir. Bu herkese sıkıntı veren dosya özellikle Selin'i derinden yaralar.

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