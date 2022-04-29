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Dizi

Arka Sokaklar 625. bölüm izle! Arka Sokaklar 625. son bölüm full izle!

Arka Sokaklar 625. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar 625. bölümde Mesut'un ekipten habersiz yaptıkları başına iş açıyor. Arka Sokakların son bölümünde; Ekibimiz suç dünyasına karışan İrfan'ın ve Ferruh'un peşine düşer. Olayı araştırmaya başlayan Hakan çok geçmeden kendini bir aile dramının içinde bulacaktır. Arka Sokaklar 625. son bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar 625 bölüm izle!

29 Nisan 2022 Cuma 20:22 - Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, 625. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar 625. bölümde Ekip bu kez suç makinası ikilinin peşinde! Arka Sokaklar son bölümde Aslı kılık değiştirerek suç örgütünün içine sızmayı başarıyor. Çetenin lideri Aslı'nın polis olduğunu öğreniyor ve infaz emrini veriyor. İşte Arka Sokaklar 625. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar...

ARKA SOKAKLAR 625. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 625. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 625. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 625.bölümü ile izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Arka Sokaklar 625. bölümde Ekibimiz, ellerinden kaçırdığı İrfan ve Ferruh'u bulmak için harekete geçer. Bu sırada İrfan ve Ferruh, reis Sermet isimli bir uyuşturucu tacirinin illegal şebekesine dahil olurlar.

Ekibimiz suç dünyasına karışan İrfan'ın ve Ferruh'un peşine düşer.

Hakan'ın mahalleden komşusu Eşref amca kayıptır. Eşref amcanın kızı Ayfer, Hakan'dan yardım ister. Olayı araştırmaya başlayan Hakan çok geçmeden kendini bir aile dramının içinde bulacaktır.

İntikam yemini eden Rus tetikçi Lena, hastanede peşine düşen ve bebeğini kaybetmesine sebep olan Andrey'in peşine düşer.

Andrey ise Cahit isimli kirli bir bankacı aracılığıyla patronu Josef'in mal varlığını kaçırmaya çalışmaktadır. Ekibimiz Josef ve Andrey'e, Lena'dan önce ulaşabilecek midir?

ASLI'NIN HAYATI TEHLIKEDE!

Aslı kılık değiştirerek suç örgütünün içine sızmayı başarıyor; fakat işler, ekibin kontrolünden çıkıyor. Çetenin lideri Aslı'nın polis olduğunu öğreniyor ve infaz emrini veriyor.

Aslı, ekibinin kendisini beklerken ölümle yüz yüze kalıyor.

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