Arka Sokaklar, 626. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 626. bölümde Mesut'un ekipten habersiz yaptıkları başına iş açıyor. Arka Sokakların son bölümünde; Cemal, kaçan bir çete üyesinin peşine düşer. Sokağı döndüğü sırada hızla gelen bir araba Cemal'e çarpar. Cemal'e ne olacak? Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

ARKA SOKAKLAR 626. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 626. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Hüsnü, Esra'yı bıçaklayan adamın peşine düşüyor ve yakalıyor. Üzerine doğrulttuğu silahla adama Esra'nın eşi olduğunu söylüyor. Hüsnü, Esra'nın intikamını alıyor mu?

Arka Sokaklar 627. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 627. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 626. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 626.bölümü ile izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Ercan isimli bir adam mahalleli tarafından linç edilir ve hayatını kaybeder. Mahalleliyi sorgulayan ekibimiz Ercan'ın bir kızı taciz ettiğini öğrenir. Fakat linç edenlerin hiçbiri olayı görmemiştir. Ekibimiz olayı araştırarak gerçeklerin açığa çıkmasını sağlayacaktır.

Nazike mahalleden arkadaşı Ferhunde'nin evine gider. İkili dedikoduya dalmışken eve gelen sözde tamirci tarafından soyulduklarını anlamazlar. Ferhunde'nin kocası Cevdet hırsızlarla baş edemeyince çaresizce Hüsnü'den yardım isteyecektir.

ESRA BIÇAKLANARAK HASTANEYE KALDIRILIYOR!

Esra, bir adam tarafından saldırıya uğruyor. Adam, Esra'yı bıçaklayarak oradan uzaklaşıyor. Bıçaklanan Esra, acilen hastaneye kaldırılıyor ve ameliyata alınıyor. Hamile olduğu için zor bir ameliyat geçiriyor. Dışarıda Hüsnü ve sevenleri ondan gelecek güzel haberi bekliyor; fakat doktor, baş sağlığı diliyor. Esra mı, karnındaki bebek mi ölüyor?

Hüsnü, Esra'yı bıçaklayan adamın peşine düşüyor ve yakalıyor. Üzerine doğrulttuğu silahla adama Esra'nın eşi olduğunu söylüyor. Hüsnü, Esra'nın intikamını alıyor mu?

CEMAL'E ARABA ÇARPIYOR!

Bir çete mahallede terör estirmektedir. Ekip derhal müdahale eder. Eli sopalı çete üyeleri mahallede yeni bir olay yarattığı sırada ekibimiz de oradadır. Ekip ile çete üyeleri karşı karşıya kalınca durum karışır.

Cemal, kaçan bir çete üyesinin peşine düşer. Sokağı döndüğü sırada hızla gelen bir araba Cemal'e çarpar. Cemal acı içinde yere düşer.