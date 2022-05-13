Kanal D ekranlarının uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 627. bölümde Hüsnü'nün arabasına bomba konuluyor! Arka Sokaklar son bölümde Bebeğini kaybeden Esra eve döner. Herkes yas içindedir. Tüm bunlar yaşanırken bir de Hüsnü açığa alınır. Hüsnü'yü nasıl bir tehlike beklemektedir? İşte Arka Sokaklar 627. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar...

ARKA SOKAKLAR 627. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 627. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 627.bölümü ile izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Esra'yı yaralayan Rehat ile Hüsnü arasında yaşanan restleşme çevredekiler tarafından kamera kaydına alınır. Kaydın internet ortamında hızla yayılması yalan haberleri de beraberinde getirir.

Bebeğini kaybeden Esra eve döner. Herkes yas içindedir. Tüm bunlar yaşanırken bir de Hüsnü açığa alınır. Ancak intikam çanları çalarken Hüsnü'yü büyük bir tehlike beklemektedir.

Rehat'ın polis tarafından öldürülüp üstünün kapatıldığını düşünen bir grup çete etrafa tehlike salar.

Gittikçe büyüyen bu olay, Rehat'ın hastaneden kaçırılmasıyla daha da büyüyecek ve tehlikeli hale gelecektir.

Hidayet, ölen kızının intikamını almak ister. Gözünü karartan Hidayet, akrabası olan mafya reisi Kudret'e ulaşır.

Kudret'in dahil oluşuyla olaylar Hidayet'in istemediği bir şekilde gelişecektir.