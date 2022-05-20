Kanal D ekranlarının uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 628. bölümde Hüsnü'nün tutuklanması izleyiciyi şoke etti! Arka Sokaklar son bölümde Mesut ve ekibin yeni üyesi Alper operasyon sırasında yakalanıyor! Mesut ve Alper nasıl kurtulacak? İşte Arka Sokaklar 628. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar...

ARKA SOKAKLAR 628. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 628. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 628.bölümü ile izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

MESUT VE EKİBİN YENİ ÜYESİ ALPER OPERASYON SIRASINDA YAKALANIYOR!

Ortalık adeta yangın yeridir. Ekip üst üste gelen saldırıları bastırmaya çalışır. Hüsnü ise intikamını almaya kararlıdır. Rıza Baba ekibin yeni üyesini tanıtır ancak işler yolunda gitmeyecektir.

Hüsnü'nün, Rehat'ı vurduğu videodan sonra çaresiz kalan Rıza Baba, Hüsnü'yü tutuklar. Ekibimizin Hüsnü'yü aklamak için tek şansı Rehat'ı sağ salim ele geçirmektir. Bu sırada serbest bırakılan Hadid ve Haşim arasında önemli bir buluşma gerçekleşecektir.

A takımına dahil olan Alper isimli yeni çaylak polis ekibimizi bir hayli şaşırtır. Alper yeni mezundur ve takıma bir türlü ayak uyduramaz. Alper acemiliğiyle ekibimizi zora sokacaktır.

Zerrin, bir tekstil atölyesinde işe başlar. Sonunda iş bulabildiği için çok mutludur, üstelik maaşı da iyidir. Bir ay sonra Zerrin'in ansızın bulunan cesedi ailesini perişan eder. Ekibimiz katilin izini sürerken vaka ummadıkları bir şekilde ilerleyecektir.

HÜSNÜ TUTUKLANIYOR!

Hüsnü'nün, Uyuşturucu taciri Rehat'ı bacağından vurduğunun kanıtı olan videoda sahtecilik yaparak sosyal medyada yayınlatır. Bu video üzerine Hüsnü tutuklanarak cezaevine götürülür.

Onun bu çaresiz anları ise başta eşi eşi Esra olmak üzere, sevenlerini büyük üzüntüye sokar.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 27 Mayıs Cuma akşamı Kanal D'de...