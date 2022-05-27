Arka Sokaklar 629. bölümde Mesut'un ekipten habersiz yaptıkları başına iş açıyor. Arka Sokakların son bölümünde; Rıza Baba, kız Pınar ile Caner'in sözünü kıyarken Latif Beyin, Hüsnü'ye söyledikleri herkesi şaşırtıyor. Latif Beyin Rıza Baba ile arasında neler yaşandı? Arka Sokaklar 629. son bölüm tek parça izle!

ARKA SOKAKLAR 629. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 629. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nuran isimli genç bir kız hapisten yeni çıkan eski sevgilisi Serdar'dan bir türlü kurtulamamaktadır.

Nuran, ablası Vildan'ın çalıştığı hastaneye gidip ondan yardım ister. Hastanede yaşanan trajik hadise ekibimizi çaresiz bırakacaktır.

Selin Komiser, son dönemde karşılaştığı kadın cinayeti vakalarından etkilenir. Durumu fark eden Rıza Baba, Selin ve Mesut'a birkaç günlük izin verir. İkili kısa bir tatile çıkıp kafa dağıtacaktır.

SILAH KAÇAKÇILARINA BÜYÜK OPERASYON!

Ekip, yerini belirledikleri silah kaçakçılarına büyük operasyon düzenliyor. Burada çaylak polisimiz Alper, Mesut'un ve ekibin ayağına dolanıyor.

Rıza Baba, kız Pınar ile Caner'in sözünü kıyarken Latif Beyin, Hüsnü'ye söyledikleri şaşkınlık yaratıyor.

Caner'in dayısının Rıza Baba ile olan hesaplaşma geçmişinde neler oldu?

Caner, ailesi ile Pınar'ı istemeye gelir. Caner'in dayısının, Rıza Baba ile bir geçmişi olduğu anlaşılır.

Adam, geçmişte yaşananlardan dolayı Rıza Babaya bilenmiş ve Caner ile Pınar'ın sözlenmesi onun için önemli bir fırsattır.