Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 630.bölümü ile izleyici ile buluştu. Arka Sokaklar 630. bölümde Rıza Baba, Engin ile birlikte İlyas'ı araştırmaya başlar. Aradaki sis perdesi giderek aralanır. İşte Arka Sokaklar 630. son bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar...

ARKA SOKAKLAR 630. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 630. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rıza Baba ile Caner'in dayısı İlyas arasındaki husumet yüzünden Pınar'ın hayatı tehlikede mi?

Pınar, Caner ile birlikte İlyas'ın çiftliğine girmiştir. Caner'in dayısı İlyas'ın 20 yıl önce ölen oğlunun intikamını alacağını söylemesi Pınar için bir tehlike arz etmektedir. Rıza Baba ise, Engin ile birlikte İlyas'ı araştırmaya başlar. Aradaki sis perdesi giderek aralanır.

EKIBIMIZ, AILELERI ILE BIRLIKTE ÖDÜL ALIYOR!

Zorlu mücadelelere giren ekibimiz silah kaçakçısı çeteyi çökertmek için gününü, günlerine katıyor. Bir trafik kazası, işlerin ters gitmesine neden oluyor. Bu sırada ekibimiz ödül alarak ailelerini gururlandırıyor.

Ayfer'i rehin alan Şahin alt edilir. Şahin hapishaneye gönderilirken Ayfer ise rehabilitasyon merkezine yatırılır. Henüz intikam almaktan vazgeçmeyen Şahin'in bir planı daha vardır.

Üç genç bir market soygununa karışır. Soygundan kazandıkları paranın etkisiyle mutluluktan uçan gençlerin henüz bilmedikleri bir şey vardır. Soydukları market mafya babası Aybars'a aittir. Ekibimiz soyguncuları ararken mafya babası Aybars ve adamları da boş durmayacaktır.

Fadik isimli sokakta mendil satan küçük bir kız kaza geçirir. Kızı hastaneye götüren Ezgi ve Cemal Fadik'in annesi Esma ile tanışır. Esma Cemal'e tuhaf davranmaktadır. Cemal, Esma'nın bu davranışının sebebini anlayamaz.