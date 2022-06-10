Arka Sokaklar, bu hafta 631.bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 631. bölümünde Çaylak Alper, operasyon sırasında kafasına vurularak bayıltılıyor. Selin de, operasyon düzenlediklerinin eline düşüyor. Ekip Alper ve Selin'i nasıl kurtaracak? İşte Arka Sokaklar 631. son bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 631. BÖLÜM FULL İZLE

Başak ve Engin arasında her şey yolunda gitmektedir. Ta ki Başak'ın arkadaşları Engin'i genç bir kızla görene kadar. Durumu öğrenen Başak başta Engin'e güvense de çok geçmeden içine bir kuşku düşecektir.

Ekibimiz muhbirden alınan istihbarat sonucu lüks bir randevu evine baskın yapar. Tutuklanan kadınlardan biri olan Olga, kızının kadın satıcısı Ragıp tarafından esir alındığını söyler. Ekibimiz Olga'nın kızını kurtarmak için uğraşırken Selin ise Ragıp'ın peşine düşerek kendini tehlikeye atacaktır.

Şule internet üzerinden tanımadığı biriyle flörtleşmeye başlar. Durumu Nazike'den duyan Hüsnü sinirle buluşma yerini basar. Hüsnü'yü atlatan Şule'nin görüştüğü kişi herkesi şaşırtacaktır.

Caner ve Pınar sade bir nikah düzenler. Nikahtan sonra Caner'in Sakarya'daki yeni evine giderler. Yeni evli çiftin tehlikeli bir misafiri olacaktır.

Pınar, kendisini nelerin beklediğini bilmeden Caner ile evleniyor!

İntikam planını işleten İlyas, yeğeni Caner ile Pınar'ın evlilik işlerini hızlandırıyor.

Rıza Baba, kızının nasıl bir tehlikenin içine düştüğünü bilmeden Pınar'ın evlilik mutluluğuna katılıyor.

Çaylak Alper, operasyon sırasında kafasına vurularak bayıltılıyor. Selin de, operasyon düzenlediklerinin eline düşüyor. Cemal, yıllar sonra ablasının karşısına dikiliyor.

Engin ise, genç bir kız ile yemek yerken Başak tarafından basılıyor.

PINAR'IN HAYATI TEHLİKEDE!

Cemal ailesiyle ilgili bilgileri öğrendikten sonra şok olmuştur. Ablasıyla tanışmaya gider ama çok öfkelidir. Öte yandan çaylak Alper, ekibi zaman zaman zor durumlara sokar. Engin ise, evliliğinde yaşanan bir yanlış anlaşılma ile uğraşmaktadır. Pınar da kendisini zor bir durumun içinde bulur.