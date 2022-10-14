Arka Sokaklar yeni sezondan 633.bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de 17. sezona başlayacak olan Arka Sokaklar'ın 633. bölümünde Hüsnü, operasyon sırasında teslim ol çağrısına uymayan kişiyi vurarak ölümüne sebep olur. Ölen kişinin abisi Hüsnü ve ailesinin başına bela olur. Ekip, çeteden önce Hüsnü'yü bulabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 633. son bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 633. BÖLÜM FULL İZLE

Erler Film Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un senaryosunu yazdıkları ve Orhan Oğuz'un yönetmenliğini yaptığı Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'da heyecan hız kesmeden devam ediyor...

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 17. sezonuyla yine fırtınalar estirecek. Sevilen dizi 14 Ekim 2022 Cuma akşamı 633. bölümüyle ekrana geldi.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokaklar'ın yeni sezonundan ilk bölümünün özeti ise şöyle;

Tunç'un içerisinde olduğu aracın yanması ekibimizde tansiyonları yükseltecektir.

Piyasaya çok tehlikeli yeni bir uyuşturucu sürülür ekibimiz bu uyuşturucunun kaynağını araştıracak ve piyasadan kaldırmaya çalışacaktır. Uyuşturucu baronu Kadem'in getirttiği mallar ardı ardına baskına uğrar.

Kadem, aldığı haber karşısında ekibimizden birinden intikam alacaktır.

HÜSNÜ VE AILESI TEHLIKE ALTINDA!

Hüsnü, operasyon sırasında teslim ol çağrısına uymayan kişiyi vurarak ölümüne sebep olur.

Ölen kişinin abisi uyuşturucu şebekesinin başındadır ve kardeşinin intikamını almaya yemin eder. Adamlarına kimin öldürdüğünü bulmalarını ve ailesi de dahil hepsinin öldürülmesi emrini verir.

EKİP İÇİN BÜYÜK YIKIM!

Rıza Baba ve ekibi Mesut'un yaşadıkları karşısında adeta yıkılır. Mesut bir yandan ölüm kalım mücadelesi verirken, diğer yandan Tunç'un ortaya çıkması ekibe moral verir. Hüsnü ve diğerleri Tunç'u bulmak için ellerinden geleni yaparlar. Tunç sağ salim bulunabilecek mi?

Doktor Ragıp, hastanede saldırıya uğrar ve memurların yardımıyla kurtulur. Şikayetçi olmaz fakat saldırganın tekrardan bir planı vardır. Doktor Ragıp'ı ciddi bir tehlike bekler.

Hande, eşi Hamit'e boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Hamit, Hande ve Ayaz'ı rahat bırakmayacaktır.

Suriyeli Amina, babasının ölümünün ardından kızıyla beraber yalnız kalmıştır. Bir yandan işsizlik bir yandan mahallesinden komşu olan Şahin'in planları Amina'nın başına dert açacaktır.

Nazike kendisine miras kalan arazinin parasıyla çoban ailesini tatile götürmek ister. Biletleri alır ama tatilde çoban ailesinin başına beklemedikleri işler açılacaktır.