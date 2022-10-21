Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar 634. bölümde Uyuşturucu kartelinin adamları Hüsnü'nün evine gelir ve eve benzin döker. İçeride Hüsnü ve ailesi vardır. Arka Sokakların son bölümünde; Hüsnü ve ailesi bu saldırıdan kurtulabilecekler mi? Arka Sokaklar 634. Bölüm izle full izle!

ARKA SOKAKLAR 634. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D'nin her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 634. bölümü ile izleyici ile buluşacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Erler Film Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un senaryosunu yazdıkları ve Orhan Oğuz'un yönetmenliğini yaptığı Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'da heyecan hız kesmeden devam ediyor... Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünün özeti ise şöyle;



Mahallesinden komşu olan Şahin'in planları Suriyeli Amina'nın başına dertler açmıştır. Amina bu dertlerle uğraşırken, Rıza Baba'nın ona bir sürprizi olacaktır.

Ekibimizin uyuşturucu baronu Kadem için hazırladığı bir operasyon vardır. Kadem bu operasyon karşısında zor durumda kalıp intikam yemini edecektir.

Figen, kızını öldüren Tayyar'dan torunlarını almak için her yolu deneyecektir. İki küçük çocuğu zorlu bir yolculuk beklemektedir.

Hüsnü'nün kızı Şule, arkadaşlarının yanında işe başlar. Fakat çalıştıkları yerde başlarına beklenmedik işler açılacaktır.

Nazlı ve yeni doğan bebeğini ciddi bir tehdit beklemektedir. Acımasız amcası onlara eziyet edecek, nazlı amcasından kurtulmak için mücadele verecektir.

HÜSNÜ VE AILESI ÖLÜMLE BURUN BURUNA!

Uyuşturucu kartelinin başındaki Kadem, kardeşinin intikamını almak için harekete geçer. Adamları Hüsnü'nün evine gelir ve eve benzin dökmeye başlarlar.

İçeride Hüsnü ve ailesi vardır ve benzin kokusunu onlar da alır. Kadem, emri verir. Hüsnü ve ailesi bu saldırıdan kurtulabilecekler mi?

RIZA BABA VE EKIBINDEN KADEM'E OPERASYON!

Hüsnü'den intikam almak isteyen Kadem, adamlarını Hüsnü'nün evine gönderir. Kendisine ve ailesine pusu kurulacağını haber alan Hüsnü ve ekip, Kadem'in adamlarını etkisiz hale getirir. Rıza Baba ve ekibi, yaptıkları operasyonla Kadem'i gözaltına alırlar.