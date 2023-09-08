Arka Sokaklar 640.bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Arka Sokaklar'ın 640. bölümünde Pınar, kendisini nelerin beklediğini bilmeden Caner ile evleniyor. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Ekip, Rıza Babanın intikamını almak için yeniden toplanır. Peki Rıza Baba gerçekten öldü mü? Arka Sokaklar 640. Bölüm izle full izle!

ARKA SOKAKLAR 640. BÖLÜM FULL İZLE

Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda; Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yanı sıra Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Furkan Göksel, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

ARKA SOKAKLAR 640. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 640'ıncı bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünün özeti şöyle;

Ayaztepe duruşmasından olumlu karar çıkmış ve ekibin göreve iadeleri başlamıştır. Yeniden toplanan ekip ilk iş Nedim'i adalete teslim eder.

Kardeşinin intikamını almaya yemin etmiş olan Kadir bir muhbir vasıtasıyla Sadullah'a ulaşmaya çalışmaktadır. Ancak bu zorlu yolda onu tehlikeler beklemektedir. Hakan'ın korumalığını yaptığı İpek'in erkek arkadaşı Kaan başlarına iş açmaktadır. Sadullah Ünal'a yeni bir görev verir. Böylece eski defterlerin kapanmasını sağlayacaktır.

RIZA BABA ÖLDÜ MÜ?



Rıza Babanın cenaze töreni düzenlenir. Hüsnü, Rıza Babanın ölüm haberiyle adeta yıkılır. Ekip, Rıza Babanın intikamını almak için yeniden toplanır.

Ayla, Rıza'nın mezarı başında göz yaşı döker. Peki Rıza Baba gerçekten öldü mü?



EKİP, RIZA BABANIN ARDINDAN KENDİLERİNİ AKLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR!



Rıza Babanın arkasından ekip kendilerine komployu kuran çetenin peşine düşüyor. Hüsnü, Engin ve Hakan'ın ihraç davaları görüldükten sonra ekibimiz, zaman kaybetmeden Sadullah'ı bitirmek için operasyonlara başlıyor.

Bu sırada Kadir'i ele geçiren Sadullah ekibi köşeye sıkıştırıyor. Rıza Babanın cenazesi ise, yürekleri dağlıyor.

EKİP KADİR'İ KURTARABİLECEK Mİ?



Ekip, düzenlediği baskınla Bedri'yi alır. Sadullah ise Kadir'i kaçırır. Ekibe, Bedri'ye karşılık Kadir'i vermeyi teklif eder. Ancak Kadir üzerine bağlanmış bombalarla ekibin karşısına çıkarılır. Peki, ekip Kadir'i kurtarabilecek mi?