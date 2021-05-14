14 Mayıs 2021 Cuma 17:39 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 17:39

Arka Sokaklar bu hafta var mı? sorusu bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması sonrası merak konusu oldu. Cuma günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın Kanal D yayın akışında yer almaması izleyenlerini üzdü. Arka Sokaklar dizisi yerine Şarkılar bizi söyler programı yayınlanacak. Peki Arka Sokaklar bu hafta neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA NEDEN YOK?

Birçok dizi gibi Arka Sokaklar dizisi de bu hafta Bayram tatili nedeniyle ekranda olmayacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar'ın 590. yeni bölüm tanıtım videosunda yer alan bilgilere göre dizi, Mayıs'ın 21'inde Kanal D ekranlarında kaldığı yerden takipçileriyle buluşmaya devam edecek.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!





Arka Sokaklar 590. bölüm fragmanında Ali, ölümle pençeleşiyor. Ali, hastanede fenalaşıyor. Hüsnü ve Mesut, Leyla'nın peşindedir.

KANAL D YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2021 CUMA

Bugün Kanal D'nin ekrana getireceği programların listesi ise şu şekilde:

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Sadakatsiz