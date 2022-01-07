7 Ocak 2022 Cuma 13:20 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 13:20

Kanal D'nin 16 yıldır devam eden dizisi Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı, izleyenleri tarafından merak ediliyor. Aksiyon ve heyecanın hız kesmediği dizide Rıza Baba rolünü canlandıran Zafer Ergin'in ayrılacağı gündeme gelmişti. Dizinin yeni bölüm fragmanı, iddiaları doğrular nitelikte. Peki Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? İşte yeni bölüm fragmanı

ARKA SOKAKLAR 610. YENİ BÖLÜM FRAGMANI! RIZA BABA ÖLECEK Mİ?

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI?

Arka Sokaklar bu hafta yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar yerine John Carter: İki Dünya Arasında filmi yer aldı. Dizinin 610. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Rıza Babanın vurulduğu görülüyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman? Rıza Baba ölecek mi? İşte yeni böüm fragmanı ve dizinin ekrana geleceği tarih

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar, 610. yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma akşamı Kanal D'de olacak.

ARKA SOKAKLAR'IN 'RIZA BABA'SI DİZİDEN AYRILIYOR!

Dizinin resmi hesabında paylaşılan fotoğrafta siyah ekrana yazılan "Rıza Baba" görseli izleyicilerde taziye paylaşımına benzetilince, Rıza Baba'nın ölerek diziden ayrılması ihtimalini akıllara getirdi.

Yayınlanan fragmanda Zafer Ergin'in ölerek diziye veda edeceği anlaşıldı.

Yaşından dolayı artık uzun süren çekimlerde zorlandığı konuşulan Zafer Ergin'in uzun yıllar rol aldığı diziden ayrılacak olması, dizinin takipçilerini üzdü.

OYUNCULAR

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Tunç Oğuz (Arda), Perihan Ünlücan (Avukat Pınar), Gizem Terzi (Polis memuru Sinem), Oğuz Peçe (Emre), Deniz Çatalbaş (Aslı), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Hülya Kalebayır (Ayla), Elvan Dişli (Pınar), Gaye Gürsel (Esra), Kerimhan Duman (Tunç), Furkan Göksel (Metin), Ecem Öz (Şule), Mustafa Efe Günay (Haydar Berk), Ada Baykan (Zeyno), Onurcan Sesli (Efe), Garip Kont.