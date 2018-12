Arka Sokaklar dizisi 499.bölüm yeni fragmanı Arka Sokaklar son 498.bölüm Kanal D izleme linki

Arka Sokaklar 499.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Arka Sokaklar 498.son bölüm izleme linki Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var Arka Sokaklar dizi konusu nedir Arka Sokaklar nerede çekiliyor soruların yanıtlarını arayan dizi izleyicileri için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Arka Sokaklar her Cuma akşamı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmakta. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Arka Sokaklar 498.son bölümünde; Rıza Baba, tehdit almaya devam eder. Bir yandan kızı Pınar'ın kaybolmasıyla mahvolan Rıza Baba, diğer yandan onu tehdit edenlerle mücede etmek zorunda kalır. Pınar'ın yokluğu başta Ali olmak üzere herkesi korkutur. Pınar kızının bulunamamasına daha fazla dayanamaz ve bir viyadüğe çıkarak intihar etmeye kalkışır. Ali, karısının yaşadığı duruma çok üzülür ve kızını kurtaramadığı için kendisini suçlamaktadır. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Arka Sokaklar 499.yeni bölüm fragman görüntüleri ve 498.son bölüm ayrıntıları belli oldu. Arka Sokaklar dizisinde yaşanan son dakika gelişmeler ve yeni haberler star.com.tr'de.

ARKA SOKAKLAR 499.BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 499.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

ARKA SOKAKLAR 498.BÖLÜM ÖZETİ

Altan'ın ifadesi davanın seyrini değiştirecek mi?

Arka Sokaklar 498.yeni bölümünde; Rıza Baba, tehdit almaya devam eder. Bir yandan kızı Pınar'ın kaybolmasıyla mahvolan Rıza Baba, diğer yandan onu tehdit edenlerle mücede etmek zorunda kalır. Pınar'ın yokluğu başta Ali olmak üzere herkesi korkutur. Peki Pınar, intihar mı edecek? Ekip, Pınar'ı başına bir şey gelmeden kurtarabilecek mi?

Pınar kızının bulunamamasına daha fazla dayanamaz ve bir viyadüğe çıkarak intihar etmeye kalkışır. Ali, karısının yaşadığı duruma çok üzülür ve kızını kurtaramadığı için kendisini suçlamaktadır.

Ekip Derman’ın adamlarından, bir adres bulmuştur; ancak adres tuzaktır. Etrafta snipperlar beklemektedir. Ekip sağ salim çıkabilecek midir? Rıza mahkemeye çıkacaktır ve Altan’ın vereceği ifade çok önemlidir. Altan Rıza’nın aleyhine ifade vereceğini ve böylece ekiptekilerden ve Rıza’dan intikamını alacağını düşünmektedir. Mahkeme günü gelmiştir ve herkes hakimin vereceği karara kilitlenmiştir. Beklenmedik bir gelişme mahkemenin tüm seyrini değiştirmek üzeredir.

ARKA SOKAKLAR 497.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rıza Baba, torunu Zeyno için katil olacak mı?



Arka Sokaklar 497.son bölümünde; Zeyno'nun kaçırılması herkesi perişan eder. Kaçıranların tehdit olarak kullandığı Zeyno büyük bir tehlikededir. Babası Ali, kızını kurtarabilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır olsa da bu o kadar kolay olmayacaktır. Çaresiz bekleyiş sürerken Rıza Baba, bu olayın suçlularının peşine düşer. Rıza Baba, olayın suçlularını ortadan kaldıracak mı?

Rıza kendine gelir. Torununu bulmak için harekete geçer. Pınar, kızının hala bulunmaması üzerine sinir krizi geçirir.

Ivana ve Engin, gizli görev icabı müşteri gibi kumarhaneye gider. Altan ve Halis de ordadır. Engin ve Ivana, ikisini de oracıkta yakalamak için harekete geçerler. Derman silahların bozuk olduğunu anlar. Verdiği talimatla Zeyno’yu tehlikeye atar.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluştuğun günden bu güne 12 sezondur devam eden ülkemizin en uzun soluklu yapımlarından biri olarak göze çarpar. Dizide İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılıyor. İstanbul sokaklarını daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak için her türlü kötülüğe karşı mücadele veren Rıza Baba ve ekibi işine aşkla bağlıdır. Bu ekip zamanla iş arkadaşlığının ötesinde can arkadaşı olur. Her türlü sıkıntıya beraber meydan okuyan, sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olduklarından; ekip ruhunun en güzel örneğini ekrana getirirler.



İstanbul şehri umut vaat ettiği kadar umut bitiren bir şehir. İstanbul’un her yeri farklı her sokağında bambaşka hayatlar… İstanbul’u herkes için yaşanabilir kılmak, sokakları kötülükten temizlemek ve geleceğe umut taşımak için Rıza Baba ve ekibi canla başla çalışıyor. Meşhur beyaz renkli araçları ile İstanbul kazan onlar kepçe kötülerin, suçluların peşinden koşuyor. Bu koşuşturma içinde her biri kendi hayatını yaşamaya devam ediyor. İzlerken hem güldüren, hem ağlatan ; çoğu zaman ise hayatın içinden bire bir kesitleri yansıtan Arka Sokaklar 12 sezondur devam ediyor.



ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI



Ali Akdoğan ( Alp Korkmaz ): Komiser muavini olan Ali, Rıza baba ekibin en eski polislerinden biridir. Alinin uzman olduğu konu keskin nişancılıktır. Kartal gibi iyi gözleri sayesinde , özellikle kritik yerlere yaptığı vuruşlarla birçok kişiyi ölümden kurtarmıştır. Ekibin en genç ve saf polislerinden biri olduğu için diğer arkadaşları sürekli ona takılır.



Hakan Çınar ( Ozan Çobanoğlu ): Komiser Hakan sonradan ekibe dahil olan polislerden biridir. Aynı zamanda komiser Aylin ile ilişki yaşamıştır. Bu ilişki evliliğe taşınmış ama ikili anlaşamayınca evlilik bitmiştir. Sonraları Hakan komiserin yaşam tarzı ve yaptıkları hem kendisine hem de ekibi çok zarar verir.







Selin Koçoğlu ( Oya Akar ) : Ekibin yeni üyesi Selin, kuralcı ve katı bir komiserdir. Polis teşkilatında kadın olarak tüm zorlukları hakkıyla aşıp komiser olduğu için güçlü ve sert bir tarafı vardır. Rıza Baba ve ekibine yeni katılan Selin, ekip ruhuna da zamanla alışır. Selin karakterini canlandıran Oya Akar daha önce benzer birkaç yapımda rol almıştır.



Aylin Aydın ( Özlem Çınar ) : Rıza Baba ve ekibinin beyni olan , arka planda tüm istihbaratı sağlayan komiserdir. Sahadaki görevlerin aksine operasyonu emniyetten yürüten Aylin, ekibin hep kurtarıcısı olmuştu. Mesleğine aşık bir kadın olan Aylin , ekibin de göz bebeğidir. Aylin karakterine can veren Özlem Çınar 12 sezondur Arka Sokaklar kadrosunda aynı karakteri canlandırmaya devam ediyor.



Bahar ( Merve Oflaz ): Komiser yardımcısı Arif Müdür’ün yeğeni olan Bahar , İzmir de görev yaparken; Rıza Baba ve ekibine katılmak için İstanbul’a gelir. Ekibe katılır katılmaz, çevikliği, gözü kara oluşu ve korkusuzluğu ile takdir toplar. Merve Oflaz daha önce katıldığı bir televizyon yarışmasını kazanması ile ünlenmiş ve oyunculuk eğitimi almıştır. Başta Muhteşem yüzyıl olmak üzere birçok yapımda önemli rollerde oynamıştır.