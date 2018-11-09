Arka Sokaklar dizisi izle 495.yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar son 494.bölüm Kanal D izleme linki

Arka Sokaklar dizisi 495.yeni bölüm fragmanı yayında mı Arka Sokaklar 494.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikat çeken ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 494. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, Rıza Baba'yı kurtarmak için tüm imkanlarını kullanıyor! Rıza Baba'nın yerine göreve gelen Engin, tüm imkanlarını kullanarak bu yanlış durumu düzeltmeyi kafasına koymuştur. Ama bu süreçte gelişen olaylar onun da sinirlenmesine sebep olacaktır. Aylin'in başı beladadır. Aylin'i kurtarabilmek için ekip işin peşine düşecektir. Ekip, Engin Müdürün çabalarıyla Rıza Babayı hapisten kurtarmanın yollarını arıyor!

Arka Sokaklar 494. Bölüm cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 495.BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 495.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

ARKA SOKAKLAR 494.BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba hapishanededir. Engin ziyaret sırasına Rıza’yı atılan iftiralardan kurtaracağına söz verir.

Tarık zehirli bir maddeyle ağzından köpükler çıkarak ölmüştür. Aylin, görüntüleri izlemiştir ve Nimet’in hemşire kılığında Adli Tıp’a geldiğini tespit etmiştir. Nimet’in kim olduğunu, bir an önce bulmaları gerekmektedir. Aylin aldığı adresleri tek tek kontrol edip Nimet’e ulaşmaya çalışır. Depoya gelmiştir; ancak ayağı kayar ve Aylin takılıp düşer. Telefonunu da düşürmüştür. Hakan durumu öğrendiğinde deliye döner. Karısını kurtarmak için, panik halde harekete geçer.

Kazım isimli adam kızını kaybetmiştir ve polislerden yardım ister. Sözü dinlenmeyince bir kişiyi rehin alır. Kızın kredi kartıyla yapılan alışveriş üzerinden adres bulunur. Kızlar, Tarkan isimli biri tarafından fuhuş batağına düşürülmüştür. Ekip rehineyi kurtarmak için fuhuş çetesinin peşine düşer.

ARKA SOKAKLAR 494.BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Engin Müdür’ün tekrar ekibe katılması ekip için moral oluyor! Organize Şube Amiri İsmail, savcı gelene kadar Rıza Babaya kötü davranmaktadır. Rıza Baba sorgulanır ve mahkemeye sevk edilir. Ekip sinir içindedir. Ayla ve Pınar perişandır. Pınar babasının elleri kelepçeli adliyeye sevk edildiğine tanık olur. Rıza Baba, tutuklu yargılanacaktır. Ekip, Rıza Babanın evine gelen tesisatçının peşine düşer. Adam ortalardan kaybolmuştur. Birileri Rıza Baba’ya büyük bir oyun oynamaktadır. Ekip, Rıza Baba’nın bu durumu ile ilgili çok üzgün iken Engin Müdür’ün tekrar ekibe katılması ise, ekipte bir sevince sebep olacaktır.

Rıza Baba, sorgusunda şaşırtan suçlamalarla karşı karşıya kalıyor!



Rıza Baba, rüşvet çetesi kurmaktan dolayı Organize Şube tarafından sorgulanır. Sorgu sırasında evde ele geçen paraların içinde bulunduğu çantayı Özer Müdürden aldığına dair fotoğraflı kanıtla karşılaşır. O çantada Altan ve Halis Komisere ait delillerin olduğunu açık etmemek için karşı bir savunma sunmaz. Özellikle bir suçlama onu şok eder. Altan'ın serbest kalmasını sağlayan hakimi öldürmekle suçlanır. Sorgu sonrasında Rıza Baba, tutuklu yargılanmak üzere hapse girer.



Ekip ise, bu olayı nasıl çözeceklerinin hesabını yapar. Özellikle Rıza Babanın yerine gelecek müdürü merakla beklerler. Bu müdür hepsinin tanıdığı ve önceden ekiplerinde de bulunan Engin Müdürdür ( İlker İnanoğlu) Herkes onu görmekten dolayı çok mutlu olurlar. Engin Müdür, Rıza Babanın davasının çözülmesinde onlara umut olur...

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI



Zafer Ergin-Rıza Soylu



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de emniyet amiri. Ekibin lideri, çimentosu, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam.



Şevket Çoruh - Mesut Güneri



Özel ekibin komiserlerinden. 90’lı yıllarda doğuda Özel Harekat’ta görev almış. Bu görevden kalma travmalarla dönmüş İstanbul’a. Oğlu Tunç’u neredeyse tek başına büyütmüş-büyütmekte. İşinde de özel hayatında da sert-sivri. Ama aile içinde, yani ekipte, sevilen sayılan bir "ağabey".



Özgür Ozan-Hüsnü Çoban



Ekibin Rıza Baba’yla birlikte en eskisi. İstanbul pahalılığında beş çocuğu ve karısını tek polis maaşıyla geçindirmeye çalışıyor ve bunu zor da olsa başarıyor. Ekibin gülümseyen-gülümseten yüzü. Başına gelen türlü aksiliklerden yılmayan, insani sıcaklığını asla kaybetmeyen bir "yurdum insanı".