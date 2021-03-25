Arka Sokaklar ekibi karantinaya alındı! 2 oyuncu birden koronavirüse yakalandı!

25 Mart 2021 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 11:40

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın dizi setinde 2 kişide koronavirüs vakası çıktı. Dizide Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in koronaya yakalanmasının ardından bir vaka daha çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oyuncu Yüsra Geyik'le aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz da karantinaya alınıp tedavi görmeye başladı.

Merve Oflaz ve Arka Sokaklar yapım şirketinden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken dizinin çekimlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Öte yandan çekimlerini tamamladığı için bir haftadır sette olmayan Yüsra Geyik, ateşi yükselince test yaptırmıştı.

30 yaşındaki oyuncu Yüsra Geyik, test sonucu pozitif çıkınca evde karantinaya girdi.