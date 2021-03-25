İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2021 Perşembe / 12 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9436
  • EURO
    9,4276
  • ALTIN
    442.267
  • BIST100
    1427.85
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Arka Sokaklar ekibi karantinaya alındı! 2 oyuncu birden koronavirüse yakalandı!
Dizi

Arka Sokaklar ekibi karantinaya alındı! 2 oyuncu birden koronavirüse yakalandı!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in koronavirüse yakalanmasının ardından bir oyuncunun daha testi pozitif çıktı. 2 oyuncunun birden koronavirüse yakalanması sonucu tüm ekibe test yapılmaya başlandı. Koronavirüse yakalanan oyunculardan sonra Arka Sokaklar ekibi karantinaya alındı.

25 Mart 2021 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 11:40
ABONE OL

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın dizi setinde 2 kişide koronavirüs vakası çıktı. Dizide Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in koronaya yakalanmasının ardından bir vaka daha çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oyuncu Yüsra Geyik'le aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz da karantinaya alınıp tedavi görmeye başladı.

Merve Oflaz ve Arka Sokaklar yapım şirketinden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken dizinin çekimlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Öte yandan çekimlerini tamamladığı için bir haftadır sette olmayan Yüsra Geyik, ateşi yükselince test yaptırmıştı.

30 yaşındaki oyuncu Yüsra Geyik, test sonucu pozitif çıkınca evde karantinaya girdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.