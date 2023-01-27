Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Engin'den 'final' açıklaması

Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ne zaman başlayacağı, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin başrol oyuncularından Zafer Ergin (Rıza Baba), Arka Sokaklar'dan ayrılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ergin, Arka Sokaklar'ın final yapıp yapmayacağı konusunda düşüncelerini aktardı. Peki Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? İşte Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Engin'den 'final' açıklaması

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bir süredir ekrana gelmeyen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken, dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den izleyiciyi üzecek açıklama geldi.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı Arka Sokaklar dizisi, bir süredir yapımcı Türker İnanoğlu'nun hastalığı sebebiyle çekimlerine ara vermişti.

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Engin, dizinin bittiğini açıkladı.

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Snob Magazin'in haberine göre, usta oyuncu geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi.

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin, yeni bölümün çekilip çekilmeyeceği konusunda şunları söyledi:

"Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

"'PARA ALMADAN FİNAL BÖLÜMÜ ÇEKELİM' DİYORLAR"

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor" diyen Zafer Ergin "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." dedi.

Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.