12 Ocak 2022 Çarşamba 15:53 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:53

Rıza baba diziden ayrılıyor mu? sorusu, 610. bölümdür devam eden Arka Sokaklar takipçisi tarafından merak ediliyor. Her bölümüyle izleyiciye heyecanlı anlar yaşatan Arka Sokaklar dizisinde Zafer Ergin'in ayrılacağı günler önce açıklanmıştı. Peki Arka Sokaklar 610. yeni bölüm fragmanında vurulan Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü? İşte yeni bölüm fragmanı

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLDÜ MÜ?

Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın 610. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Rıza Babanın vurulduğu görülüyor. Her hafta Cuma günü Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar'da Rıza Babanın vedası ise izleyiciyi üzdü. Peki Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman? Rıza Baba ölecek mi? İşte yeni böüm fragmanı ve dizinin ekrana geleceği tarih

ARKA SOKAKLAR 610. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 610. Bölüm Fragmanında Rıza Baba, evinden çıktıktan sonra suikasta uğruyor.

Rıza Baba, evinden çıkıp arabasına gitmektedir. Bu sırada ona kimliği belirsiz birisi yaklaşır. Adam, Rıza Babaya üç el ateş eder. Rıza Baba kanlar içinde yere yığılır. Rıza Baba ölüyor mu? Ona ateş eden adam kim?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Arka Sokaklar, 610. yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma akşamı Kanal D'de olacak.

Yaşından dolayı artık uzun süren çekimlerde zorlandığı konuşulan Zafer Ergin'in uzun yıllar rol aldığı diziden ayrılacak olması, dizinin takipçilerini üzdü.

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın ayrılacağı fragmanla birlikte ortaya çıkmıştı.

Dizinin resmi hesabında paylaşılan fotoğrafta siyah ekrana yazılan "Rıza Baba" görseli izleyicilerde taziye paylaşımına benzetilince, Rıza Baba'nın ölerek diziden ayrılması ihtimalini akıllara getirdi.

Yayınlanan fragmanda Zafer Ergin'in ölerek diziye veda edeceği anlaşıldı.