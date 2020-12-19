19 Aralık 2020 Cumartesi 11:58 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:58

Arka Sokaklar 570. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitleyen olaylara sahne oldu. Arka Sokaklar 570. bölümüyle Cuma akşamı Kanal D ekranlarında geldi. Arka Sokaklar son bölüme Mesut'un her şeyi geride bırakıp gitmesi damga vurdu. Jandarma, örgütün izini sürmüştür ve ani bir baskın yapmıştır. Mesut, Jandarma ile çarpışan teröristleri bir bir öldürür. İşte Arka Sokaklar 570. bölüm full izleme linki.

Arka Sokaklar 570. bölümde Başak'ı kaçıran Servan, başta Engin olmak üzere tüm ekibi peşinden sürüklemektir. Servan ise, Mesut'un peşinde olduğunu öğrenmiştir. Servan, Mesut'un bulunduğu minibüsü havaya uçurmak için adamına emir veriyor. İşte Arka Sokaklar 570. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 570. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 570. bölümde; Mesut, Servan'ı bulup işini bitirmek için ekibe haber vermeden ortalıktan kaybolur. Servan'a ulaşabilmek için örgüt elemanlarından birisinin yerine geçerek dağa çıkan adamlarla yola çıkar. Bu sırada ekibimiz Mesut'un onlara bıraktığı veda notunun şaşkınlığını yaşamaktadır.

Ekip, Servan'ın peşine tek başına düşmesinden endişe ettikleri Mesut'a ulaşmanın yollarını ararlar. İşte bu anda Jandarmadan gelen bir telefonla Mesut'un izlediği yol ile ilgili bilgiye ulaşırlar.

Jandarma, örgütün izini sürmüştür ve ani bir baskın yapmıştır. Mesut, Jandarma ile çarpışan teröristleri bir bir öldürür. Kendisini Servan'a ulaştıracak kişiyi ve geç bir sempatizanı kurtararak olay yerinden uzaklaşır. Bu olayı öğrenen ekip, Mesut'un amacının Servan'a ulaşmak olduğunu anlar.

Servan ise, Mesut'un peşinde olduğunu öğrenmiştir. Dağlık bir bölgede örgüt elemanlarıyla pusu kurar. Mesut'un içinde olduğu minibüsü gören Servan, ölüm emrini vermek için hazır beklemektedir.

Arka Sokaklar 570. bölümde; Rıza Baba ve ekip, Mesut'un mektup bırakıp gitmesinden dolayı çok öfkelidir. Özellikle Rıza Baba, onu affetmenin sınırına gelmişken yaptığı affedilemez olmuştur. Ekip arkadaşları da, Servan'ın peşine giden Mesut'u bulmak için harekete geçerlerler. Mesut ise, Tuncer isimli bir örgüt elemanına ulaşır ve devreden çıkartarak onun yerine dağa giden örgüt elemanlarının arasına karışır. Mesut adım adım Servan'a ulaşmaktadır. Servan, Mesut'un kendisini öldürmek için örgüte sızdığını öğrenmiş ve içinde bulunduğu minibüsü havaya uçurmak için örgüt elemanlarıyla dağlık bölgede yerini almıştır.

Esra, Hüsnü'yü arkadaşlarının Şile'deki evine çağırır. Arkadaşları ile birlikte güzel bir hafta sonu geçireceklerini ve kendisinin de gelmesini ister. Hüsnü ise, Mesut olayı yüzünden tatsız bir durumdadır ve bu teklifi nazik bir şekilde reddeder. Engin ile bu durumu konuşan Hüsnü, ondan aldığı olumlu tavsiyeler karşısında kararını değiştirir. Sürpriz yaparak Esra'nın karşısına dikilir. Esra, Hüsnü'yü görünce çok mutlu olur. Arkadaşları ile keyifli bir zaman geçiren aşıklarımız sonrasında şöminenin karşısında yalnız kalırlar.

Engin, bir dava yüzünden Başak ile karşı karşıya kalıyor!

Arka Sokaklar 570. bölümde Ekip, bir kadının cansız bedenini bulur. Kadının kimliğine ulaşıp en son ne yaptığına güvenlik kameralarından bakan ekibimiz bir adamla tartıştığını ve arabasına binip gittiğini görür. Sonra adamında kendi arabasıyla kadının peşinden gittiğini görürler. Arabanın plakasından adamın ev adresine baskın yaparlar. Adam zengin bir ailenin çocuğudur ve bu ailenin avukatı da Başak'tır. Engin ve ekibimiz katil zanlısı adamı sorgularken içeri Başak girer. Adamın avukatı olduğunu öğrenen Engin büyük şaşkınlık yaşar. Aralarındaki sert ve soğuk tartışma olay çözülene kadar gider.

Bir önceki bölümde kuyumcu soygunu olayı ile ilgili çete lideri olan Zafer, eski eşi Ceren ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Hakan'ı hedefine alır. Hapse girdikten sonra dışarıdaki çete elemanı arkadaşı olan Ethem'den, Hakan ve Ceren'i öldürmesini ister. Ethem, iyi korunan Ceren'e ulaşmak için Zafer'in bir planını işletir. İsimsiz bir ihbarla soygundan elde edilen paraların gömüldüğü yerin adresini verir. Ekip verilen adresteki alanı kazınca içinde bir not olan çanta çıkar. Notta paraları Ceren'in aldığına dair bir yazı ile karşılaşan Hakan, koruduğu kadının kendisini aldattığını düşünür. Ethem ise, Hakan'ın arabasına izleme cihazı takar. Gizli eve gelen Hakan, Ceren ile birlikte yaylım ateşinin içine düşer. Bahar, çatışmayı duyunca içeriden çıkar ve adamlara ateş etmeye başlar. Bu sırada vurularak bayılır.

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