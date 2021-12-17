17 Aralık 2021 Cuma 20:27 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 20:27

Arka Sokaklar 608. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 608. bölümde Selin'in kaçırılma olayında ekibin kendisinden izinsiz hareket etmesine içerleyen Rıza Baba, emeklilik işlemlerini başlatarak ekiple yollarının ayrıldığını söylüyor. İşte Arka Sokaklar 608. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 608. Bölümüyle 17 Aralık 2021 Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Rıza Baba, ekibi şoke eden kararını açıklıyor! Arka Sokaklar 609. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 608. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 608. bölümde Rıza Baba, ekiple yollarını ayırıyor!

Rıza Baba, Mesut hariç tüm ekibi toplayarak can sıkıcı haberi verir. Selin'in kaçırılma olayında ekibin kendisinden izinsiz hareket etmesine içerleyen Rıza Baba, emeklilik işlemlerini yaptığını ve ekip ile yollarının ayrıldığını söylüyor. Ekip, Rıza Babayı ilk kez bu kadar kesin konuştuğunu görüp şaşkınlıkla arkasından bakakalır.

SAMIR VE JOHN TEHLIKESI EKIBIN ELINI KOLUNU BAĞLIYOR!

Rıza Baba, son yaşananlardan sonra Mesut ile bağını koparıyor. Mesut, kendisini başka bir ekibe göndereceğinden emindir. Bunları düşünmek yerine icraata geçen Mesut, kaçak durumdaki Samir'in peşine düşüyor. Samir'i kıstırdığı evde onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Bu sırada Gazi'nin Yeri'ne narkotik şube baskın yapar. İhbar üzerine gelen ekip, buldukları uyuşturucu sonrası Mesut'u gözaltına alır. Mesut, bunun bir kumpas olduğunu gayet iyi bilir. Narkotik polislerinin kelepçe takmasını sıkıntı etmeden teslim olur.

EKİP, SAMİR'İN PEŞİNDE!

Ekibimizden kaçan Samir, Feyza'nın evinde saklanmaktadır. Planı sahte pasaport çıkartıp Feyza ile birlikte yurtdışına kaçmaktır. İlyas ile işbirliği yapan Mesut ve Selin, Samir'in peşindedir. Kısıtlı zamanı kalan Samir'in tek düşmanı ekibimiz de değildir.

Ekibimiz, Serap'ın başına gelenlerden sonra intihar eden yakın arkadaşı avukat Ertan'ın vakasını daha derinden incelemeye karar verir. Hakan, Serap'a saldıran iki kişinin plakasının izini sürerken Ezgi ve Sinem de Yeliz'in hesaplarını incelemeye alır. Ortak bir nokta bulmaları uzun sürmeyecektir.

Musa ve Ulvi isimli iki uyuşturucu bağımlısı, Gizem isminde bir genç kızı taciz eder. Mahalle halkına da uzun zamandır kök söktürmektedirler. Ekibimiz bu iki suçluyu sokaklardan uzak tutmak için mücadele ederken yine engellerle baş edeceklerdir.