14 Ocak 2022 Cuma 20:47 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 20:47

Arka Sokaklar 610. bölüm izleyicisiyle buluştu. Bir süre ekranlardan uzak kalan Arka Sokaklar 610. bölümde Rıza baba vuruluyor. Arka Sokakların son bölümünde; Mesut'un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut'un işini zora sokar. Ortadan kaybolan Mesut'u arayan ekip ise gergindir. Arka Sokaklar 610. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 14 Ocak 2022 Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de ekrana geldi. Rıza Babanın durumu merak konusu!

Arka Sokaklar 610. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 611. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 610. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mesut'un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut'un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kaybolur. Mesut'u arayan ekibimiz gergindir.

Samir'in kaldığı hapishaneden gelen bir haber ekibimizi ve İlyas Albay'ı şoka uğratır. Harekete geçen İlyas Albay kendisini tehlikeli bir konuma sokarken ekibimizi de peşinden sürükler.

Uyuşturucu alışverişine devam eden Amerikalıların intikam almak için son bir planı daha vardır.

Veli isimli tekinsiz bir adam, önce kağıtçı Kudret'in eşi Nuran'a, ardından da Kudret'e saldırır. Polislerimiz izini kaybettiren Veli'yi bulmalıdır. Ekibimiz Veli'yi ararken aradaki husumetin sebebini öğrenmeye çalışacaklardır.

RIZA BABA SUİKASTE UĞRUYOR!

Rıza Baba, evinden çıkıp arabasına gitmektedir. Bu sırada ona kimliği belirsiz birisi yaklaşır. Adam, Rıza Babaya üç el ateş eder. Rıza Baba kanlar içinde yere yığılır. Rıza Baba ölüyor mu? Ona ateş eden adam kim?