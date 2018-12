Arka Sokaklar yeni 501.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kanal D Arka Sokaklar son 500.bölüm izleme linki

Arka Sokaklar dizisi yeni 501.bölüm fragmanı yayınlanacak mı? Arka Sokaklar 500.son bölüm Kanal D izleme linki dizide neler oluyor? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir nerede çekiliyor? gibi bir çok sorunun yanıtını arayan dizi izleyiciler için yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Her cuma akşamı Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi yine heyecan dolu bir bölüm ile sevenleriyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Arka Sokaklar dizisinde; Hüsnülerin mahallesine Meryem isimli bir kadın taşınır. Zeliha ve Tekin, Meryem’den hiç hoşlanmamıştır. Meryem’i, babalarını baştan çıkarmaya çalışan bir tehlike olarak görmektedirler. Nazike, Hüsnü ve Meryem’i yakıştırır ve arayı bulmaya çalışır. Rıza’nın göreve iade yazısı gelmiştir. Artık mesleğine dönebilecektir. Arif Müdür, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştur. Yerine de Engin Müdür atanmıştır. Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Oya Okar (Selin Komiser), Alp Korkmaz (Ali), Özlem Çınar (Aylin) ve Ozan Çobanoğlu’nun olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 500. Bölüm cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar dizisi yeni 501.bölüm fragmanı 500.son bölüm detayları son dakika gelişmeleri star.com.tr'de.

ARKA SOKAKLAR 501.BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 501.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal D ekranlarında yayına girmesiyle birlikte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı haberimizdeki yerini alacaktır.

ARKA SOKAKLAR 500.BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Arka Sokaklar 500.bölümünde bu hafta; gizli görevdeki Hakan deşifre oluyor!

Mesut ve Selin düğün hazırlıkları yaparken, Hüsnü Çoban ise özel hayatını yoluna koymaya çalışıyor. Hakan ise tehlikeli bir durumun tam göbeğine düşüyor.





Ekip uzun süren zor zamanların ardından yemek yemek için bir araya geliyor. Hüsnü ise mahalleye yeni taşınan yan komşu ile üst üste denk felen tesadüfler sonucu çocuklarına yakalanıyor. Çocuklar ise babalarının bu durumundan hoşlanmayıp bir plan kurmaya başlıyorlar. Hakan ise tehlikeli bir durumun içine düşüyor.

Hüsnülerin mahallesine Meryem isimli bir kadın taşınır. Zeliha ve Tekin, Meryem’den hiç hoşlanmamıştır. Meryem’i, babalarını baştan çıkarmaya çalışan bir tehlike olarak görmektedirler. Nazike, Hüsnü ve Meryem’i yakıştırır ve arayı bulmaya çalışır.



Rıza’nın göreve iade yazısı gelmiştir. Artık mesleğine dönebilecektir. Arif Müdür, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştur. Yerine de Engin Müdür atanmıştır.

ARKA SOKAKLAR 500.BÖLÜM FRAGMANI





Selin ve Mesut evlilik hazırlıklarına başlamıştır. Mesut sürekli arıza çıkarır ve önüne gelenle kavga etmeye başlar. Selin gelinlik bakarken Mesut da damatlık provası yapar. Ancak bu sefer de terziyle ters düşer.



Adem madde bağımlısıdır ve uyuşturucu krizine girdiği anda karısı Kamile’yi acımasızca döver. Kamile komşuların şikayetiyle hastaneye kaldırılır. Doktor Ebru hastanede yeni çalışmaya başlamıştır ve Kamile’yle kendisi ilgilenir. Adem beklenmedik şekilde yaşamını yitirir. Ona eskiden uyuşturucu temin eden Şaban’a ulaşılır. Şaban, Adem’e uyuşturucuyu Nizam’ın temin ettiğini söyler. Hakan Şaban’la birlikte Nizam’ın yanına gitmeye hazırlanır. Emniyetten aldıkları parayla uyuşturucu takası yapacaklardır. Hakan’ın hayatı ciddi şekilde tehlikededir.



Elif isimli ressam, evinde ölü bulunur. Ekibimiz katili bulmak için bütün ipuçlarını değerlendirir.

ARKA SOKAKLAR 499.SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar 499.son bölümünde, Rus Mafyasının canlı canlı gömdüğü Ivana'yı kurtarmaya çalışıyor!



Engin Müdür, uzun bir zamandır haber alamadığı Ivana'nın sağlığından endişe etmektedir. Ivana ise, çökertmeye çalışılan Rus Mafyasının eline düşmüştür. Mafya onun için infaz emrini verir. Bunu yerine getirecek olan adam onu bir tabuta koyarak canlı canlı gömer. Tabuta ise 20 saatlik oksijen tüpü koyar. Ekibe bir video gelir ve Ivana'nın akıbeti ortaya çıkar. Ekip, tabutta az havası kalan Ivana'yı kurtarmak için hareketet geçer. Deliller ışığında mafyanın adamına ulaşan ekip, Ivana'nın yerini bulurlar. Tabuttan çıkarılan Ivana nefes almıyordur.



Ekip, kaçırılan Zeyno'nun adresini bulur. Ali, hemen eve girer ve kızını kurtarır. Bu sırada Zeyno'nun intihara kalkışan annesi Pınar hastaneye yetiştirilmektedir. Çok kan kaybeden Pınar hemen ameliyata alınır.





Hüsnü, mahalleye yeni taşınan Meryem ile evdekilere açıklamakta zorluk çektiği bir durumda yakalanır. Bu durum en çok Mesut'un ve Nazike'nin hoşuna gider.

Ekip, Ivana'yı canlı canlı gömüldüğü yerden kurtarmaya çalışıyor! Gizemli bir adam Ivana’yı tabuta koyup yirmi saatlik oksijen tüpüyle baş başa bırakmıştır. Ivana için İgor isimli müşteriyle alışveriş yapılmaktadır. Ekibimiz istihbarattan aldığı bilgi doğrultusunda İvana’yı kurtarmak üzere harekete geçer. Ivana’nın oksijen tüpü bitmeden kurtarılması gerekmektedir.



Nazike güne gittiği sırada Meryem isimli, genç yaşta kocasını kaybetmiş bir kadınla tanışır. Kadını içten içe Hüsnü’ye yakıştırır. Meryem mahallede çantasını kapkaççıya kaptırır. Hüsnü kapkaççıyı yakalar ve Meryem’e çantasını teslim eder. Kadın Hüsnü’ye müteşekkirdir. Meryem, Nazike’ye tabağını getirmeye geldiğinde, Hüsnü’yle tekrar karşılaşırlar. Tesadüfler Hüsnü ve Meryem’i bir araya getirmektedir.



Selin ve Mesut, nikah için gün almaya karar verirler. Nikah dairesinde başlarına gelmeyen kalmayacaktır. Mesut acaba nikah işinden vaz mı geçecektir?

ARKA SOKAKLAR DİZİ KONUSU



Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluştuğun günden bu güne 12 sezondur devam eden ülkemizin en uzun soluklu yapımlarından biri olarak göze çarpar. Dizide İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılıyor. İstanbul sokaklarını daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak için her türlü kötülüğe karşı mücadele veren Rıza Baba ve ekibi işine aşkla bağlıdır. Bu ekip zamanla iş arkadaşlığının ötesinde can arkadaşı olur. Her türlü sıkıntıya beraber meydan okuyan, sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olduklarından; ekip ruhunun en güzel örneğini ekrana getirirler.







ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI



Selin Koçoğlu ( Oya Akar ) : Ekibin yeni üyesi Selin, kuralcı ve katı bir komiserdir. Polis teşkilatında kadın olarak tüm zorlukları hakkıyla aşıp komiser olduğu için güçlü ve sert bir tarafı vardır. Rıza Baba ve ekibine yeni katılan Selin, ekip ruhuna da zamanla alışır. Selin karakterini canlandıran Oya Akar daha önce benzer birkaç yapımda rol almıştır.



Aylin Aydın ( Özlem Çınar ) : Rıza Baba ve ekibinin beyni olan , arka planda tüm istihbaratı sağlayan komiserdir. Sahadaki görevlerin aksine operasyonu emniyetten yürüten Aylin, ekibin hep kurtarıcısı olmuştu. Mesleğine aşık bir kadın olan Aylin , ekibin de göz bebeğidir. Aylin karakterine can veren Özlem Çınar 12 sezondur Arka Sokaklar kadrosunda aynı karakteri canlandırmaya devam ediyor.



Bahar ( Merve Oflaz ): Komiser yardımcısı Arif Müdür’ün yeğeni olan Bahar , İzmir de görev yaparken; Rıza Baba ve ekibine katılmak için İstanbul’a gelir. Ekibe katılır katılmaz, çevikliği, gözü kara oluşu ve korkusuzluğu ile takdir toplar. Merve Oflaz daha önce katıldığı bir televizyon yarışmasını kazanması ile ünlenmiş ve oyunculuk eğitimi almıştır. Başta Muhteşem yüzyıl olmak üzere birçok yapımda önemli rollerde oynamıştır.