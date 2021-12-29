29 Aralık 2021 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:11

Arka Sokaklar dizisinde komiser Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası "Rıza baba öldü mü? Rıza baba diziden ayrılıyor mu?" gibi sorular gündeme geldi. Erler Film imzalı, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz'un oturduğu dizinin yapımcılığını ise Türker İnanoğlu üstleniyor. Peki Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkında sosyal medyada yapılan paylaşım herkesi korkuttu.

609 bölümdür devam eden dizinin takipçileri, resmi sosyal medya hesabından yapılan Rıza Baba paylaşımı sonrası Arka Sokaklar'dan ayrılacağını düşündü. İşte o paylaşım..

Birçok başarılı ismin yer aldığı dizinin başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Alp Korkmaz oluşturuyordu. Fakat birkaç bölüm öncesinde sözleşmesi biten ve yenilemeyen Alp Korkmaz, şehit olarak diziden ayrılmıştı.

ARKA SOKAKLAR'IN 'RIZA BABA'SI ZAFER ERGİN, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin resmi hesabında paylaşılan fotoğraf izleyicileri şok etti. Siyah ekrana yazılan "Rıza Baba" görseli izleyicilerde taziye paylaşımına benzetilince, Rıza Baba'nın ölerek diziden ayrılması ihtimalini akıllara getirdi.

Yaşından dolayı artık uzun süren çekimlerde zorlandığı konuşulan Zafer Ergin'in uzun yıllar rol aldığı diziden ayrılacak olması, dizinin takipçilerini üzdü.

RIZA BABA ÖLECEK Mİ?

Senaryo gereği Rıza Baba karakterinin diziden şehit olarak ya da emekli olarak ayrılacağı öngörülüyor.

Dizideki yaprak dökümleri ara sıra reytingleri etkilese bile her hafta güzel sonuçlar almaya devam ediliyor. Sevilen oyuncuların diziden ayrılacak olması hiçbir seyirciyi memnun etmiyor. Gamze Özçelik, Uğur Pektaş, Çağla Kubat, Berk Oktay, Zeynep Beşerler, Figen Evren, Özlem Çınar, Boğaç Aksoy, Can Başak, Furkan Göksel, Onur Bay ve Yüsra Geyik dizide uzun süre yer aldıktan sonra diziye veda etmiş isimlerden. Son sezonda diziden çıkan ve Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz listeye adını eklemiş oldu.

İlk bölümüyle 2006 yılında ekranlara gelen efsane dizi Arka Sokaklar, senaryosu ve oyuncuları ile günümüze kadar devam edebilmeyi başardı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi hala reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Daha önce birçok oyuncunun veda ettiği Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü Zafer Ergin canlandırıyor. Erler Film imzalı, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz'un oturduğu dizinin yapımcılığını ise Türker İnanoğlu üstleniyor.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!