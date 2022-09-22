Artık Kuruluş Osman'da kılıç savuracak! Destan dizisinin ünlü oyuncusu Kuruluş Osman'a transfer oldu

ATV'de yayınlanan Destan dizisi final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin önemli oyuncularından İpek Karapınar Kuruluş Osman dizisine geçiş yaptı. İpek Karapınar, Destan dizisinde Çolpan Hatun karakterini canlandırdı.

DESTAN'DAN KURULUŞ OSMAN'A TRANSFER OLDU!

Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda yeni oyuncular dahil oldu. Yine Atv'de ekrana gelen Destan dizisinin 'hırçın' karakteri, bu kez Kuruluş Osman'da seyirci karşısına çıkacak.

Destan dizisinde Çolpan Hatun karakterine hayat veren İpek Karapınar, Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. İpek Karapınar'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE KATILAN YENİ OYUNCULAR

Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin 4. sezon kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisine; Hakan Yılmaz, İpek Karapınar, Nihat Altınkaya, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer dahil oldu.