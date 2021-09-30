30 Eylül 2021 Perşembe 11:07 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:07

Aşk 101 2. sezon saat kaçta? sorusunun cevabı, dizinin yeni sezonunu uzun süredir bekleyen takipçileri tarafından merak ediliyor. Dışlanmış bir grup gencin hikayesini ele alan dizinin başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz ve Kubilay Aka yer alıyor. Netflix'in çok izlenen Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101, 2. sezonuyla Netflix'te yayına girdi. Peki Aşk 101 2. sezon kaç bölüm? Aşk 101 2. sezonda final mi yapacak? İşte detaylar...

AŞK 101 2. SEZON FRAGMANI





AŞK 101 2. SEZON SAAT KAÇTA?

Dijital içerik platformu Netflix'te yayınlanan Aşk 101 ilk sezonu ile büyük ilgi çekmişti.

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup gencin hayat hikayesini ele alan Aşk 101 2. sezonuyla 30 Eylül 2021'de saat 11.00'de yayına girdi.

Aşk 101 2. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Ahmet Katıksız'ın oturduğu Aşk 101 dizisinin 2. sezonu 8 bölümden oluşacak.

AŞK 101 FİNAL Mİ YAPIYOR?

Netflix sevilen dizilerinden Aşk 101 bu sezon final yapacak.

Aşk 101 2. sezonda da; Kubilay Aka (Kerem), Mert Yazıcıoğlu (Sinan), Alina Boz (Eda), Selahattin Paşalı (Osman), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu (Kemal) yer alacak.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

Aşk 101 2. sezon 1. Bölüm özeti

Burcu ile Kemal'in ilişkisinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Necdet'in çevirdiği dolaba öfkelenen Işık, ondan intikam almaya kararlıdır.

Aşk 101 2. sezon 2. Bölüm özeti

Necdet'i koltuğundan etmek için plan yapan grup, Elif'ten yardım ister ve müdürlük görevine adaylığını koyması için Refik'i gaza getirir.

Aşk 101 2. sezon 3. Bölüm özeti

Osman'a deli gibi âşık olan Elif, hayal kırıklığı yaşar. Kerem, grafikerlik hayalinin peşinden gitmesi için Eda'yı teşvik eder. Kemal, Sinan'ı kanatları altına alır.

Aşk 101 2. sezon 4. Bölüm özeti

Umutları tükenen Işık, arkadaşlarıyla yollarını ayırır. Elif ise onun fikrini değiştirmeye çalışır. Kerem çok zor bir karar verir.

Aşk 101 2. sezon 5. Bölüm özeti

Ailesinin Eda için yaptığı planları duyan Kerem duruma müdahale eder. Osman'ın Necdet'i alt etmek için yeni bir planı vardır. Elif, kalbinin sesini dinlemeye karar verir.

Aşk 101 2. sezon 6. Bölüm özeti

Kerem ve Eda kendilerini bir çıkmazda bulur. Necdet, Osman'ın tuzağına düşer. Ailesinin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif dizginleri eline alır.

Aşk 101 2. sezon 7. Bölüm özeti

Grup kendi yöntemleriyle sınava hazırlanır. Resitalde sahne alan Elif herkesi şaşırtır. Hakkında soruşturma açılan Necdet paçayı kurtarmak için suçu bir başkasına atar.

Aşk 101 2. sezon 8. Bölüm özeti

Okul büyük bir isyana sahne olur. Üniversite sınav sonuçları sürprizleri beraberinde getirir. 20 yıl sonrasında ise yalıda geçmişten gelecek misafirler beklenmektedir.